'आगे जाकर क्या होगा...' भाभी Katrina Kaif की प्रेग्नेंसी पर देवर Sunny Kaushal ने दिया ऐसा रिएक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहली बार मां बनने वाली हैं। शादी के चार साल बाद कौशल परिवार में नन्हा मेहमान आने वाला है। इस बात से कपल के परिवार काफी एक्साइटेड हैं। अब कटरीना के देवर और अभिनेता सनी कौशल ने चाचू बनने की एक्साइटमेंट शेयर की है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 42 साल की कटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहली बार मां बनने वाली हैं। दो साल तक गुपचुप डेटिंग के बाद साल 2021 में उन्होंने अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) से शादी की थी। अब शादी के चार साल बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है।

कटरीना कैफ और विक्की कौशल पहली बार माता-पिता बनने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही ऐसी खबरें आ रही थीं कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं। मगर पिछले महीने कटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी न्यूज फैंस के साथ शेयर की और तभी से लोग उन्हें माता-पिता बनता देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

चाचा बनने को बेताब सनी कटरीना और विक्की के नए फेज के लिए उनका परिवार भी काफी खुश है, खासकर एक्ट्रेस के देवर और अभिनेता सनी कौशल। शिद्दत एक्टर ने तो हाल ही में अपनी भाभी की प्रेग्नेंसी और न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक्साइटमेंट शेयर की है।