'आगे जाकर क्या होगा...' भाभी Katrina Kaif की प्रेग्नेंसी पर देवर Sunny Kaushal ने दिया ऐसा रिएक्शन
बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहली बार मां बनने वाली हैं। शादी के चार साल बाद कौशल परिवार में नन्हा मेहमान आने वाला है। इस बात से कपल के परिवार काफी एक्साइटेड हैं। अब कटरीना के देवर और अभिनेता सनी कौशल ने चाचू बनने की एक्साइटमेंट शेयर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 42 साल की कटरीना कैफ (Katrina Kaif) पहली बार मां बनने वाली हैं। दो साल तक गुपचुप डेटिंग के बाद साल 2021 में उन्होंने अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) से शादी की थी। अब शादी के चार साल बाद उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है।
कटरीना कैफ और विक्की कौशल पहली बार माता-पिता बनने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले ही ऐसी खबरें आ रही थीं कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं। मगर पिछले महीने कटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी न्यूज फैंस के साथ शेयर की और तभी से लोग उन्हें माता-पिता बनता देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
चाचा बनने को बेताब सनी
कटरीना और विक्की के नए फेज के लिए उनका परिवार भी काफी खुश है, खासकर एक्ट्रेस के देवर और अभिनेता सनी कौशल। शिद्दत एक्टर ने तो हाल ही में अपनी भाभी की प्रेग्नेंसी और न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक्साइटमेंट शेयर की है।
कटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर हाल ही में सनी कौशल ने इंस्टैंट बॉलीवुड के साथ बातचीत में बताया कि उनका परिवार खुश है, साथ में नर्वस भी है। उन्होंने कहा, "खुशखबरी है और सबको बड़ी खुशी है। नर्वस भी हैं सब कि आगे जाकर क्या होगा। इसलिए हम बस उस दिन का इंतजार कर रहे हैं।"
यह भी पढ़ें- दूसरी बार नाना बनेंगे 'झकास' एक्टर Anil Kapoor, इस बेटी के घर आने वाला है नन्हा मेहमान?
कपल ने दी थी प्रेग्नेंसी की खुशखबरी
मालूम हो कि पिछले महीने ही विक्की कौशल और कटरीना कैफ ने सारी अफवाहों को सच साबित कर दिया था और एक पोस्ट के जरिए नए फेज की खुशखबरी दी थी। बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए कटरीना ने पति के साथ एक क्यूट फोटो शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, "हम खुशी और कृतज्ञता से भरे दिलों के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।"
कटरीना कैफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह मेरी क्रिसमस मूवी के बाद से ही लाइमलाइट से दूर हैं। यह फिल्म पिछले साल सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिलहाल, अभी उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वह मां बनने के बाद कब कमबैक करेंगी, इसका लोगों को इंतजार रहेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।