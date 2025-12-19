'है तो प्रोपेगेंडा,फिर भी कश्मीरी देख रहे'...Dhurandhar पर ये क्या बोल गए CM उमर अबदुल्ला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar अपने धुंआधार कलेक्शन के साथ कमाई के मामले में इतिहास लिख रही है। एक तरफ जहां कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं जनता का एक वर्ग इसपर बंटा हुआ नजर आया। खासकर पाकिस्तान के लोग इससे नाखुश हैं।

इस डिबेट के बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी उनके विचार पूछे गए। इस पर उमर ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर में दर्शक भारी संख्या में धुरंधर देख रहे हैं, भले ही यह एक प्रोपेगैंडा फिल्म है।

पाकिस्तान में कर रही अच्छा कारोबार उमर ने उनका जिक्र करते हुए कहा,'घाटी में उनका इकलौता मल्टीप्लेक्स है, और वे सिर हिलाकर कह रहे हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा है। तो साफ है कि कश्मीर के दर्शक, भले ही यह एक प्रोपेगैंडा फिल्म है, मनोरंजन पाकर काफी खुश हैं।' भारतीय मीडिया के अनुसार,धुरंधर न केवल श्रीनगर में बल्कि पुलवामा और शोपियन जैसे छोटे शहरों में भी हाउसफुल रही। फिल्म को पूरे क्षेत्र में दर्शकों की अच्छी भीड़ मिलती रही।