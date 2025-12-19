Language
    'है तो प्रोपेगेंडा,फिर भी कश्मीरी देख रहे'...Dhurandhar पर ये क्या बोल गए CM उमर अबदुल्ला

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:11 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, लेकिन यह विवादों में भी घिरी है, खासकर पाकिस्तान में। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अ ...और पढ़ें

    धुरंधर के एक सीन में रणवीर सिंह (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणवीर सिंह की फिल्म Dhurandhar अपने धुंआधार कलेक्शन के साथ कमाई के मामले में इतिहास लिख रही है। एक तरफ जहां कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। वहीं जनता का एक वर्ग इसपर बंटा हुआ नजर आया। खासकर पाकिस्तान के लोग इससे नाखुश हैं।

    इस डिबेट के बीच जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला से भी उनके विचार पूछे गए। इस पर उमर ने कहा कि उन्होंने फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने कहा कि कश्मीर में दर्शक भारी संख्या में धुरंधर देख रहे हैं, भले ही यह एक प्रोपेगैंडा फिल्म है।

    मैंने नहीं देखी फिल्म- उमर

    उमर एक्सप्रेस अड्डा में बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा, “मैंने दोनों में से कोई भी फिल्म (द कश्मीर फाइल्स और धुरंधर) नहीं देखी है और सच कहूं तो, मेरा उन्हें देखने का कोई इरादा भी नहीं है। हालांकि, मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि पहली फिल्म (द कश्मीर फाइल्स) घाटी में ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन दूसरी फिल्म (धुरंधर), और मैं इसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे बोलने में दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है।”

    पाकिस्तान में कर रही अच्छा कारोबार

    उमर ने उनका जिक्र करते हुए कहा,'घाटी में उनका इकलौता मल्टीप्लेक्स है, और वे सिर हिलाकर कह रहे हैं कि कारोबार अच्छा चल रहा है। तो साफ है कि कश्मीर के दर्शक, भले ही यह एक प्रोपेगैंडा फिल्म है, मनोरंजन पाकर काफी खुश हैं।' भारतीय मीडिया के अनुसार,धुरंधर न केवल श्रीनगर में बल्कि पुलवामा और शोपियन जैसे छोटे शहरों में भी हाउसफुल रही। फिल्म को पूरे क्षेत्र में दर्शकों की अच्छी भीड़ मिलती रही।

    कब आएगा दूसरा पार्ट

    धुरंधर में रणवीर सिंह ने पाकिस्तान के ल्यारी क्षेत्र में आतंकी नेटवर्क के भीतर काम करने वाले एक भारतीय जासूस की भूमिका निभाई, जिसमें अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन और राकेश बेदी प्रमुख भूमिकाओं में हैं। फिल्म का दूसरा पार्ट 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगा।

