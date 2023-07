सिनेमा की दुनिया में Kartik Aaryan का जबरदस्त रौला, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया गवर्नर से मिलेगा ये सम्मान

नई दिल्ली, जेएनएन। एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) ने एक आउटसाइडर होने के बावजूद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है। आज उनके मिलियन फैंस हैं। कार्तिक का स्टारडम भले ही शाह रुख खान या सलमान खान जैसा न हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी से कम भी नहीं है। चाहे 'भूलभुलैया 2' हो या 'प्यार का पंचनामा', कार्तिक ने अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा लोगों का एंटरटेनमेंट किया है। यह इसी का नतीजा है कि उन्हें इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न (आईएफएफएम) में सम्मानित किया जाएगा।

कार्तिक आर्यन बॉलीवुड इंडस्ट्री के ए लिस्ट एक्टर माने जाते हैं। उनकी फिल्मों को देशभर में काफी पसंद किया जाता है। फिल्म फ्रैटर्निटी में भी उनकी काफी तारीफें हुई हैं। एक्टर को 'राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा' के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें विक्टोरिया की गवर्नर द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान और उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए 11 अगस्त को आयोजित समारोह में दिया जाएगा।

KARTIK AARYAN TO BE AWARDED PRESTIGIOUS AWARD IN AUSTRALIA… The 14th edition of Indian Film Festival of Melbourne 2023 will award the prestigious The Rising Global Superstar of Indian Cinema Award to #KartikAaryan on 11 Aug 2023 in #Melbourne, #Australia.

The award will be… pic.twitter.com/9TrGaiemQP