SatyaPrem Ki Katha Box Office Day 21: जारी है कार्तिक-कियारा की फिल्म की कमाई, 21 दिनों में कमा लिए इतने करोड़

नई दिल्ली, जेएनएन। SatyaPrem Ki Katha Box Office Collection Day 21: कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्यप्रेम की कथा ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की थी। अब फिल्म को थिएटर्स में टिके हुए 21 दिन हो चुके है। फिर भी सत्यप्रेम की कथा की कमाई जारी है। बॉक्स ऑफिस पर अब तक कई फिल्में रिलीज हो चुकी है। इनमें कुछ हॉलीवुड फिल्में भी शामिल है, जो सत्यप्रेम की कथा को तगड़ी टक्कर दे रही है। सत्यप्रेम की कथा के बिजनेस पर हालिया रिलीज फिल्मों का असर पड़ा है, लेकिन गिरते- पड़ते हुए भी SPKK अभी भी कमाई कर रही है। ओपनिंग थी धुआंधार सत्यप्रेम की कथा ईद के मौके पर 29 जून को रिलीज की गई थी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ के साथ टिकट खिड़की पर खाता खोला था। वहीं, ओपनिंग वीकेंड पर फिल्म ने 37.35 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया। चंद दिनों में कमाए 50 करोड़ सत्यप्रेम की कथा ने थिएटर्स में आते ही तेजी के साथ अपनी बिजनेस बढ़ाया। पहले हफ्ते में ही फिल्म ने 50 करोड़ा से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया। इसके बाद सत्यप्रेम की कथा की कमाई दूसरे हफ्ते में ही 68 करोड़ के करीब पहुंच गई। हिट हुई कार्तिक- कियारा की फिल्म अब सत्यप्रेम की कथा के लेटेस्ट कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बिजनेस करोड़ों से गिरकर लाखों में पहुंच गया है। हालांकि, कम बजट में बनी इस फिल्म ने अपनी लागत पहले ही निकाल ली है और अब सिर्फ मुनाफा कमाती जा रही है। बिजनेस में आई गिरावट सत्यप्रेम की कथा के हालिया हफ्ते में किए गए बिजनेस की ओर नजर डाले तो फिल्म ने सोमवार (17 जुलाई) को 8 लाख का नेट बिजनेस किया। वहीं, मंगलवार (18 जुलाई) को 75 लाख की कमाई की। फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़ अब फिल्म के 19 जुलाई के कलेक्शन की बात करें तो Sacnilk की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने बुधवार को भी लगभग 75 लाख का नेट बिजनेस किया है। इसके साथ ही सत्यप्रेम की कथा ने अब तक डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर लगभग 79.56 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। फिल्म की स्टार कास्ट सत्यप्रेम की कथा का डायरेक्शन समीर विद्वांस ने किया हैं। फिल्म में कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के साथ सुप्रिया पाठक कपूर, गजराज राव, सिद्धार्थ रंदेरिया, अनुराधा पटेल, राजपाल यादव, निर्मित सावंत और शिखा तल्सानिया भी अहम किरदारों में हैं। फिल्म साजिद नाडियावाला के प्रोडक्शन में बनी है।

