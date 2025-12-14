Kareena Kapoor को छोड़कर Lionel Messi से चिपक गए Jeh, वीडियो देखकर छूट जाएगी हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अपने बेटों, तैमूर और जेह अली खान को अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी से मिलवाने गईं। मेसी फिलहाल अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए मुंबई में हैं। इस दौरान अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी के बेटे, हरभजन, उनकी पत्नी और बच्चों ने मेसी से मुलाकात की।

