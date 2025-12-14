Language
    Kareena Kapoor को छोड़कर Lionel Messi से चिपक गए Jeh, वीडियो देखकर छूट जाएगी हंसी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    करीना कपूर अपने बेटों तैमूर और जेह के साथ अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी से मिलीं, जो अपने 'GOAT इंडिया टूर 2025' के लिए मुंबई ...और पढ़ें

    Hero Image

    लियोनल मेसी के साथ फोटो खिंचवाते जेह और तैमूर (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर (Kareena Kapoor) ने हाल ही में अपने बेटों, तैमूर और जेह अली खान को अर्जेंटीना के फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेस्सी से मिलवाने गईं। मेसी फिलहाल अपने GOAT इंडिया टूर 2025 के लिए मुंबई में हैं। इस दौरान अजय देवगन, टाइगर श्रॉफ, शिल्पा शेट्टी के बेटे, हरभजन, उनकी पत्नी और बच्चों ने मेसी से मुलाकात की।

    सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो

    इस यादगार मुलाकात के कई सारे वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हालांकि एक वीडियो जिसने सभी का ध्यान खींचा वो थी करीना कपूर के बेटे जेह की। फैंस नन्हें जेह पर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें देखकर अपनी हंसी भी नहीं रोक पा रहे।

    जेह ने कर दी ऐसी हरकत

    दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि रविवार को करीना और उनके बेटे मेसी के साथ पोज देते हुए मुस्कुराते हुए फोटो क्लिक करवा रहे थे। फोटो सेशन खत्म होने के बाद करीना दूसरों के लिए जगह बनाने के लिए एक तरफ हट गईं। उनके साथ तैमूर भी हो लिए लेकिन छोटे जेह बाबा खिसकर मेसी के पास जाकर खड़े हो गए। जेह को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो मेसी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वहीं करीना बड़े ही सलीके से जेह का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से ले जाती हैं। ये देखकर हर किसी की हंसी छूट गई।

    फैंस ने किए मजेदार कमेंट

    लोग इस वीडियो पर कई तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा, 'हाहाहा, कितना प्यारा है। कम से कम बाजू में तो खड़े होने दे देती ना। क्या यार!' एक ने लिखा, 'जेह का मूड ही अलग है।' एक ने कहा, 'जेह ने मेस्सी को पकड़ लिया और बेबे को छोड़ दिया।' एक अन्य ने लिखा, 'ये वाकई बहुत फनी है।' बता दें कि एक्ट्रेस ने मुलाकात से पहले एक फोटो भी पोस्ट की और उसमें बेटों के साथ फोटो शेयर की थी। इस फोटो में दोनों ने जर्सी पहन रखी है जिसमें जेह की जर्सी पर अर्जेंटीना और तैमूर की जर्सी पर मेस्सी लिखा है।

