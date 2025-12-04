19 Minute के वायरल वीडियो से सहमे युवा, करीना-शाहिद समेत इन सेलेब्स के साथ भी हो चुका MMS स्कैंडल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 19 मिनट 34 सेकंड का वीडियो इस वक्त चारों तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा के साथ-साथ कई युवा और टीनएज के मन डर भी बैठ गया है। लेकिन इस तरह का कोई वीडियो वायरल होना बहुत नई बात नहीं है क्योंकि कई सेलेब्रिटीज के साथ भी MMS लीक का स्कैंडल हो चुका है। इस दौर में इंटरटेन काफी तरक्की कर चुका है और एक छोटी सी भूल भी किसी का बड़ा सिरदर्द बन सकती है लेकिन जब एआई या इंटरनेट उतना तेज नहीं था तब भी सेलेब्स के ऐसे वीडियो वायरल हुए जिन्होंने खूब चर्चा बटोरी और वे सितारों का सिरदर्द बन गए।

इन सेलेब्स के साथ भी हुआ MMS Scandal करीना कपूर-शाहिद कपूर (Kareena Kapoor-Shahid Kapoor) करीना और शाहिद जब कपल थे, तो एक कथित MMS क्लिप वायरल हो गया था जिसमें वे पब्लिक प्लेस पर किस कर रहे थे, जिससे मीडिया में हंगामा मच गया था। दोनों एक्टर्स ने कहा कि वीडियो मॉर्फ्ड था और प्राइवेसी में दखल था।

यह भी पढ़ें- फिल्म चलाने के लिए पैसा...पेड प्रमोशन पर फूटा Yami Gautam का गुस्सा, एक्टर्स से की ये अपील रिया सेन और अश्मित पटेल (Riya Sen And Ashmit Patel) कहा जाता है कि दोनों एक्टर्स के रिलेशनशिप के दौरान का एक इंटिमेट वीडियो बॉलीवुड के सबसे बदनाम शुरुआती MMS स्कैंडल में से एक था, जो बहुत ज्यादा फैला और जिसने लोगों का खूब ध्यान खींचा। मोना सिंह (Mona Singh) पॉपुलर टेलीविजन एक्ट्रेस को तब बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा जब उनका एक मॉर्फ्ड एक्सप्लिसिट वीडियो ऑनलाइन सामने आया, जिसमें कहा गया कि उनका चेहरा है। उन्होंने साइबर क्राइम सेल में पुलिस कंप्लेंट दर्ज की और किसी और के शरीर पर अपना चेहरा मॉर्फ करने के घिनौने और शर्मनाक काम के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई।

श्वेता बसु (Shweta Basu) एक्ट्रेस श्वेता प्रसाद बसु को 2014 में हैदराबाद में एक सेक्स रैकेट में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक्ट्रेस ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया था। पूनम पांडे (Poonam Pandey) 11 दिसंबर, 2024 को मुंबई में दिव्या अग्रवाल की बर्थडे पार्टी में पूनम पांडे ही वो थीं जिन्होंने सुर्खियां बटोरीं। जहां पूनम ने जो कपड़े पहने थे उनमें उनके साथ उप्स मूमेंट हुआ जो वायरल हो गया था। इसके अलावा उनकी एक फिल्म आने से पहले भी एक लव मेकिंग का वीडियो लीक हुआ था जो इंटरनेट पर वायरल हो गया था। हालांकि पूनम ने खुद भी अपने करियर में बोल्डनेस को काफी अपनाया है और कई बार हैरान करने वाले स्टेटमेंट भी दिए हैं।