    Golmaal 5 में करीना कपूर और सारा अली खान की एंट्री, रोहित शेट्टी की फिल्म में धमाल मचाएंगी 'मां-बेटी' की जोड़ी!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:24 PM (IST)

    Golmaal 5 Cast: फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी उन्हीं फिल्ममेकर्स में से आते हैं, जिनकी फ्रेंचाइज फिल्मों को खूब प्यार मिलता है। अब शायद ही ...और पढ़ें

    गोलमाल 5 को लेकर आया नया अपडेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनके दर्शक अलग ही हैं। इन फिल्मों को लेकर दीवानगी लोगों में ही रहती है और इन फिल्मों की ऑडिएंस भी अलग ही है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी उन्हीं फिल्ममेकर्स में से आते हैं, जिनकी फ्रेंचाइज फिल्मों को खूब प्यार मिलता है। अब शायद ही कोई होगा, जिसे गोलमाल सीरीज पसंद ना आई हो। अब इसी के अगले भाग यानि गोलमाल 5 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

    'गोलमाल 5' में हुई सारा-करीना की एंट्री

    दरअसल रोहित शेट्टी गोलमाल 5 को लेकर आ रहे हैं, ये खबरें काफी पहले से आ रही हैं। रोहित शेट्टी की इस फ्रैंचाइजी की तैयारियां काफी वक्त से चल रही हैं। वहीं गोलमाल 5 की कास्ट (Golmaal 5 Cast) को लेकर भी अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब एक नई खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक, गोलमाल 5 में करीना कपूर (kareena kapoor) की वापसी हो रही है, तो वहीं फिल्म में इस बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) भी दिखने वाली हैं।

     
     
     
    दरअसल हाल ही में रोहित शेट्टी ने bollygupsip नाम के इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को लाइक किया है, जिसमें यह लिखा हुआ था कि खबरों के मुताबिक डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 में सारा और करीना को ले रहे हैं। इसके बाद हर तरफ ये चर्चा हो रही है कि क्या वाकई में इन दोनों को रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर लिया है। वहीं दूसरी ओर रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित ने इस फिल्म के लिए करीना कपूर और सारा अली खान दोनों को ही फिल्म के लिए अप्रोच किया गया है। फिलहाल दोनों से ही बातचीत की जा रही है।

    अजय देवगन के साथ दिखेंगी करीना

    गोलमाल सीरीज में अजय देवगन (Ajay Devgn) और करीना की जोड़ी काफी पसंद की गई है। ऐसे में मेकर्स ने अजय और करीना को गोलमाल 5 में भी साथ लाने की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि इस बार भी फैंस अजय और करीना को साथ देख पाएंगे और फिल्म में दोनों रोमांस करते हुए दिखेंगे। हालांकि सारा अली खान के अपोजिट फिल्म में कौन दिखेगा या वो किसके साथ पेयर करेंगी, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल रोहित शेट्टी इस समय यंग राइटर्स के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं।

    Golmaa

    माना जा रहा है कि गोलमाल 5 की शूटिंग 2026 में शुरू हो जाएगी। वहीं जल्द ही फिल्म की कास्टिंग जैसे ही पूरी हो जाएगी, इसके बाद ही फिल्म की शूटिंग की तैयारी होगी। अब देखना ये है कि क्या वाकई में इस बार पुरानी को कास्ट को रिपीट किया जाएगा या फिर कुछ नए चेहरों की एंट्री गोलमाल 5 में होगी।

