Golmaal 5 में करीना कपूर और सारा अली खान की एंट्री, रोहित शेट्टी की फिल्म में धमाल मचाएंगी 'मां-बेटी' की जोड़ी!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं, जिनके दर्शक अलग ही हैं। इन फिल्मों को लेकर दीवानगी लोगों में ही रहती है और इन फिल्मों की ऑडिएंस भी अलग ही है। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) भी उन्हीं फिल्ममेकर्स में से आते हैं, जिनकी फ्रेंचाइज फिल्मों को खूब प्यार मिलता है। अब शायद ही कोई होगा, जिसे गोलमाल सीरीज पसंद ना आई हो। अब इसी के अगले भाग यानि गोलमाल 5 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।

'गोलमाल 5' में हुई सारा-करीना की एंट्री दरअसल रोहित शेट्टी गोलमाल 5 को लेकर आ रहे हैं, ये खबरें काफी पहले से आ रही हैं। रोहित शेट्टी की इस फ्रैंचाइजी की तैयारियां काफी वक्त से चल रही हैं। वहीं गोलमाल 5 की कास्ट (Golmaal 5 Cast) को लेकर भी अलग-अलग रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। अब एक नई खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक, गोलमाल 5 में करीना कपूर (kareena kapoor) की वापसी हो रही है, तो वहीं फिल्म में इस बार सारा अली खान (Sara Ali Khan) भी दिखने वाली हैं।

अजय देवगन के साथ दिखेंगी करीना गोलमाल सीरीज में अजय देवगन (Ajay Devgn) और करीना की जोड़ी काफी पसंद की गई है। ऐसे में मेकर्स ने अजय और करीना को गोलमाल 5 में भी साथ लाने की तैयारी की है। कहा जा रहा है कि इस बार भी फैंस अजय और करीना को साथ देख पाएंगे और फिल्म में दोनों रोमांस करते हुए दिखेंगे। हालांकि सारा अली खान के अपोजिट फिल्म में कौन दिखेगा या वो किसके साथ पेयर करेंगी, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल रोहित शेट्टी इस समय यंग राइटर्स के साथ फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं।