फिल्मों से लेकर अवॉर्ड शोज तक...चला करण छाबड़ा का सिक्का, सिनेमाजगत में छाया नया स्टार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता और होस्ट करण सिंह छाबड़ा (Karan Singh Chhabra) इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। अपने दमदार व्यक्तित्व और पेशेवर अंदाज़ के लिए जाने जाने वाले करण ने हाल ही में कई बड़े प्रोजेक्ट्स और प्रतिष्ठित आयोजनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है।

नई फिल्म से छाए करण सिंह छाबड़ा सबसे पहले बात करते हैं करण के अभिनय की। करण छाबड़ा दुनिया की पहली ‘Menopause’ पर आधारित फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। यह फिल्म 28 नवंबर को रिलीज़ हुई और इसमें टीवी की मशहूर अभिनेत्री काम्या पंजाबी भी नज़र आईं।

महिलाओं की ज़िंदगी के एक बेहद संवेदनशील और कम चर्चा किए जाने वाले चरण पर बनी इस फिल्म में करण की भूमिका को लेकर दर्शकों में खासा उत्साह है। साथ ही इस फिल्म के लिए के लिए करण की तारीफें भी खूब हो रही हैं।

View this post on Instagram A post shared by Karan Singh Chhabra (@karansinghchhabra) एक्टिंग से लेकर होस्टिंग तक इसके अलावा, करण ने हाल ही में हंगामा अवॉर्ड्स की भी मेजबानी की, जहां बॉलीवुड और मनोरंजन जगत की कई बड़ी हस्तियां, जैसे पंकज त्रिपाठी, बोमन ईरानी, अदिति राव हैदरी समेत कई स्टार्स ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इन स्टार्स के साथ करण मजेदार बातचीत करते नजर आए। करण के हाजिरजवाबी अंदाज, उनके स्टाइल और उनके चार्म ने खूब चार चांद लगाए।