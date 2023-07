SOTY 3: 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' से इस स्टार किड का होगा डेब्यू, करण जौहर ने ली जिम्मेदारी

Student Of The Year 3 साल 2012 मेंस्टूडेंट ऑफ द ईयर (SOTY) रिलीज हुई थी जिससे आलिया भट्ट वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना डेब्यू किया था। 2019 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ जिससे अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ने फिल्मी गलियारों में कदम रखा। अब तीसरे पार्ट में करण एक नई स्टार किड का डेब्यू करने के लिए तैयार है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Student Of The Year 3: करण जौहर अपनी हाई-स्कूल रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' (SOTY) का तीसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2012 में रिलीज हुआ था, जिससे आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपना डेब्यू किया था। वहीं साल 2019 में फिल्म का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, जिससे अनन्या पांडे और तारा सुतारिया ने फिल्मी गलियारों में कदम रखा। अब तीसरे पार्ट में करण एक नई स्टार किड का डेब्यू करने के लिए तैयार है। नए ट्विस्ट के साथ आ रही हैं 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' के चार साल बाद करण जौहर तीसरा पार्ट लेकर आ रहे है और वो भी नए ट्विस्ट के साथ। जी हां, पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, ये फिल्म नहीं बल्कि वेब सीरीज होगी। शनाया कपूर होगी लॉन्च पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, करण जौहर डिज्नी+हॉटस्टार के साथ मिलकर 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' को एक वेब सीरीज में बदलने वाले हैं। जो ओटीटी पर रिलीज होगी। इस सीरीज में शनाया कपूर नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि शनाया 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' से ओटीटी की दुनिया में कदम रखेंगी। बता दें, पर्दे पर शनाया कपूर साउथ अभिनेता मोहनलाल की पैन-इंडिया एक्शन फिल्म 'वृषभ' से अपने करियर की शुरुआत करने वाली हैं। View this post on Instagram A post shared by Shanaya Kapoor🤍 (@shanayakapoor02) कब रिलीज होगी 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3' खबरों की माने तो इन दिनों इस सीरीज की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है। स्क्रिप्ट के पूरा हो जाने के बाद इसी साल वेब सीरीज के प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। साल के अंत तक शूटिंग भी शुरू हो सकती है।

Edited By: Aditi Yadav