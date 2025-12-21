Shah Rukh Khan को है OCD..करण जौहर ने बताई चौंकाने वाली बात, 'किंग खान' को दी थी ये सलाह
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती दशकों पुरानी है और यह आज भी उतनी ही मजबूत है। करण ने अक्सर इंटरव्यू में कहा है कि SRK उनके बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन हाल ही में 'द मन्यावर शादी शो' में उन्होंने कुछ राज खोले।
शाह रुख खान को है OCD
करण फैशन स्टाइलिस्ट अनीशा जैन फैशन इन्फ्लुएंसर कोमल पांडे और लग्जरी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट काजोल पासवान से बात कर रहे थे। आखिरी सेगमेंट में उन्होंने बताया कि शाहरुख खान को OCD (ऑब्सेसिव-कम्पल्सिव डिसऑर्डर) है, लेकिन सिर्फ जींस को लेकर।
शाहरुख खान जींस की फिटिंग को लेकर बहुत पर्टिकुलर हैं
शाहरुख खान अपनी जींस को लेकर एक अजीब आदत के बारे में बात करते हुए करण जौहर ने बताया, 'उन्हें जींस की फिटिंग को लेकर OCD है। अगर आपने खराब फिटिंग वाली जींस पहनी है, तो वह आपको जज कर सकते हैं। उन्हें लगेगा कि आप एक बुरे इंसान हैं। वह इतने क्रेजी हैं.. जींस को देखकर ही वह... इसलिए जब भी मैं मन्नत जाता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैंने जींस नहीं पहनी है, वह मुझे उस नजर से देखेंगे और पूछेंगे 'ये जींस कहां से मिली?' और मुझे पता है, मैं सोचता हूं 'हे भगवान!'
करण जौहर ने शाह रुख को दी थी ये राय
पुरानी यादों में खोते हुए डायरेक्टर ने एक पुरानी घटना सुनाई जब वह पहली बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सेट पर शाहरुख खान से मिले थे। उन्होंने बताया, 'मजे की बात ये है कि SRK का जो जींस का सफर है, वो मेरे साथ एक AD के तौर पर शुरू हुआ था। क्योंकि मैं दिलवाले के सेट पर असिस्टेंट था और शाहरुख से पहली बार मिला था। मैं अंदर गया, मैं उनके कपड़ों का इंचार्ज था और मैंने उनसे कहा कि मुझे पता है कि आप रैंगलर पहनते हैं लेकिन आप प्लीज लेवीज पहनो क्योंकि ये ज्यादा अच्छी फिटिंग देती है। आपका पूरा बॉडी टाइप ज्यादा अच्छा लगेगा'।
उन्होंने मेरी तरफ देखा, सोचते हुए, 'ये कौन पागल आ गया है, कहां से आया है और मुझे ये सलाह क्यों दे रहा है?' उस समय, लेवीज आपको स्मगलर से खरीदनी पड़ती थी, थी ही नहीं, मैं 94 की बात कर रहा हूं। लेवीज 1994 में भारत में आई थी, लेकिन उसकी दुकानें लिमिटेड थीं। इसलिए, करण जौहर को लेवीज जींस की एक जोड़ी पाने में मुश्किल हुई।
मैंने उनसे कहा, 'मैं लाया हूं, आपका बॉडी टाइप अच्छा लगेगा, फिट होगा, मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स बता रहा था। वो बोले, 'एक मिनट, आदि (आदित्य चोपड़ा) को बुलाओगे?' जब आदि आए, तो उन्होंने उनसे पूछा, 'ये कौन है? ये मुझे जींस की फिटिंग, साइज और सब कुछ क्यों बता रहा है?' तब आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख से कहा था, 'ये साउथ बॉम्बे से आया है, इन लोगों को पता होता है।
सोते हुए अपने पास रखते थे कपड़े
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में SRK का आइकॉनिक लुक बहुत ध्यान से बनाया गया था और करण और उदय SRK के कपड़ों को अपने पास रखकर सोते थे क्योंकि आदि ने उनसे कहा था, 'अगर तुमने एक भी चीज खो दी, तो घर वापस जाने के लिए तैयार रहना'। अब हमें पता चला कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख का आइकॉनिक लुक बनाने में कितनी मेहनत लगी थी।
