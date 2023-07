बर्फीली घाटी में Alia Bhatt को रोमांस कराने पर करण जौहर ने मांगी माफी, बताया कश्मीर में कहां-कहां की शूटिंग

करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म इसी महीने रिलीज होने वाली है। फिल्म का पहला गाना तुम क्या मिले रिलीज हो चुका है। हाल ही में आलिया भट्ट ने अपना पहला सॉन्ग व्लॉग शेयर किया जिसमें उन्होंने कश्मीर के खूबसूरत लोकेशन्स के बीच शूट हुए इस गाने की झलक दिखाई। एक्ट्रेस ने बताया कि माइन्स 3 डिग्री की वजह से शुरू में शूट कैंसिल करनी पड़ी।

File Photo of Karan Johar, Alia Bhatt and Ranveer Singh

HighLights 28 जुलाई को रिलीज हो रही 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' आलिया भट्ट ने दिखाया कैसे हुई थी 'तुम क्या मिले' की शूटिंग राहा के जन्म के चार महीने बाद आलिया ने शुरू कर दी शूटिंग

नई दिल्ली, जेएनएन। करण जौहर की कमबैक डायरेक्टोरियल मूवी 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' काफी सुर्खियां बटोर रही है। फिल्म की रिलीज में वक्त है, मगर फैंस में रणवीर-आलिया का रोमांस देखने का चस्का अभी से है। अरिजीत सिंह की आवाज में सजे 'तुम क्या मिले' को फैंस ने हरी झंडी दिखाई है। इस बीच आलिया ने नया व्लॉग शेयर किया है, जिसमें 'तुम क्या मिले' की मेकिंग के साथ ही कई चीजें दिखाई गई हैं। आलिया भट्ट ने पहला सॉन्ग व्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने फैंस को बर्फ के बीच की गई शूटिंग का नजारा दिखाने के साथ ही क्रू मेंबर्स के साथ की गई हंसी मजाक की झलक भी दिखाई है। इस सात मिनट के व्लॉग में आलिया ने कश्मीर के खूबसूरत नजारों से फैंस को रुबरू कराया। करण जौहर ने मांगी माफी वीडियो में आलिया कहती हैं कि राहा को जन्म देने के बाद 'तुम क्या मिले' उनकी शूटिंग का पहला सॉन्ग है। इसके साथ ही उन्हें रानी के लुक में ढलने के लिए मेकअप करते हुए देखा गया। इसके बाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों में उन्होंने शूटिंग के वक्त रणवीर संग मस्ती की। इसके बाद दिखाया जाता है कि कार में आलिया और करण साथ हैं। इस दौरान करण, आलिया से माफी मांगते हैं कि ठंडी हवाओं के बीच उन्होंने शिफॉन साड़ी में आलिया से शूटिंग कराई, जबकि रणवीर भारी भरकम जैकेट में थे। करण ने कहा कि रणवीर पफर जैकेट में थे, जबकि आलिया शिफॉन साड़ी में। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। यह ठीक नहीं है। लेकिन जैकेट में कहां रोमांस होता है। जबकि, साड़ी में कितना रोमांस हो सकता है। उन्होंने आलिया को ये भी कहा ''ओह माय गॉड! मैंने तुम्हे टॉर्चर किया होगा। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो।'' कश्मीर के इन लोकेशन्स पर शूट हुआ है सॉन्ग करण ने बताया कि 'तुम क्या मिले' की शूटिंग के दौरान कश्मीर की लेंथ और ब्रेथ दोनों कवर कर ली गई। शूटिंग गुलमार्ग, पालगम और श्रीनगर में हुई है। बता दें कि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' 28 जुलाई को रिलीज हो रही है।

