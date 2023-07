'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani' के सेट पर रणवीर सिंह ने दी करण जौहर को मसाज, आलिया भट्ट का फिसला पैर

नई दिल्ली, जेएनएन। रणवीर सिंह (Ranveer Singh) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का सोशल मीडिया पर बज बना है। 'गली ब्वॉय' के बाद यह दूसरी बार है जब रणवीर-आलिया स्क्रीन स्पेस शेयर करते देखे जाएंगेयह फिल्म करण जौहर के लिए बहुत स्पेशल है। इसके जरिये पूरे सात साल बाद वह निर्देशक बनकर लोगों के बीच लौटे हैं।

'रॉकी और रानी...' के सोशल मीडिया प्रमोशन्स की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच फिल्म का नया बीटीएस क्लिप सामने आया है।

करण जौहर की फिल्मों में एक्ट्रेस बर्फीली हवाओं के बीच शिफॉन साड़ी में हीरो से रोमांस करती नजर आ ही जाती हैं। इस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। 'तुम क्या मिले' में इसकी झलक तो देखने को मिल ही गई। सामने आए बीटीएस वीडियो में आलिया शिफॉन की साड़ी पहने बर्फ पर फिसलती नजर आईं, तो रणवीर सिंह क्रू मेंबर्स को मसाज देते दिखाई दिए।

धर्मा प्रोडक्शन्स के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर फिल्म के कुछ अनदेखे पलों को शेयर किया गया है। फिल्म बनाने में मेहनत के साथ ही करण जौहर, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह और सभी ने मस्ती भी की। वीडियो में देखा जा सकता है करण'डिस्को दीवाने' गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद एक क्लिप आती है, जिसमें वैभवी मर्चेंट इंस्ट्रक्शन्स दे रही हैं, और रणवीर उनके कंधे पर मसाज। ऐसे ही रणवीर ने करण की भी सेवा की है।

It’s a whole different kahaani on-set.😂

Before you meet them on-screen, here’s a glimpse of all the unfiltered moments off-screen.#RockyAurRaniKiiPremKahaani a film by Karan Johar in his 25th anniversary year, in cinemas 28th July.#RRKPK pic.twitter.com/c7oCT5T50b— Dharma Productions (@DharmaMovies) July 8, 2023