    Karan Aujla को परफॉर्म करते देख स्टेज पर दौड़कर पहुंचे 71 साल के बुजुर्ग, सिंगर ने लगाया गले

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 04:43 PM (IST)

    सिंगर करण औजला (Karan Aujla) ने 29 नवंबर, 2025 को अबू धाबी में अपने पी-पॉप कल्चर टूर में परफॉर्म किया। यहां एक बुजुर्ग प्रशंसक के साथ उनके डांस का वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर फैंस उनकी खूब तारीफ करते हैं। उन्होंने 23 नवंबर, 2025 को मुंबई में भी परफॉर्म किया था। 

    करण औजला ने फैंस का लगाया गले (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर करण औजला ने अपने पी-पॉप कल्चर टूर के तहत 29 नवंबर, 2025 को अबू धाबी में परफॉर्म कर रहे थे। उनका कॉन्सर्ट एतिहाद पार्क में हुआ और वहां से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वो स्टेज पर एक बुजुर्ग फैन के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

    फैंस ने की करण औजला की तारीफ

    फैन के साथ थिरकने के बाद, करण उन्हें गले लगाते हैं। प्रशंसक के प्रति सिंगर के इस भाव ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। लोग सोशल मीडिया पर भरभरकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया,"पसंदीदा कलाकार... कितने विनम्र।" वीडियो में डांस कर रहे एक फैन ने कमेंट किया, "71 साल का आदमी 17 साल जैसा लगता है... सब करण औजला के जादू से..." तीसरे ने कमेंट किया- 'पाजी आपके कॉन्सर्ट के सारे पैसे तो पाजी ने वसूल किए।'

     
     
     
    कॉन्सर्ट से वायरल हुए थे कई अन्य वीडियो

    23 नवंबर, 2025 को करण ने नवी मुंबई के खारघर स्थित लाउड पार्क में रोलिंग लाउड इंडिया फेस्टिवल के तहत मुंबई में परफॉर्म किया। इस कॉन्सर्ट के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक वीडियो में, नाइजीरियाई इंफ्लूएंसर अगु स्टेनली चिएडोजी को कॉन्सर्ट में एक अन्य व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए देखा।

    इस बीच, करण ने अपने पी-पॉप कल्चर वर्ल्ड टूर 2026 की घोषणा की है और वह भारत में भी परफॉर्म करेंगे। गायक के कॉन्सर्ट नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़, इंदौर और बेंगलुरु जैसे छह शहरों में होंगे। ये कॉन्सर्ट 2026 में फरवरी से मार्च तक होंगे।

