Karan Aujla को परफॉर्म करते देख स्टेज पर दौड़कर पहुंचे 71 साल के बुजुर्ग, सिंगर ने लगाया गले

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर करण औजला ने अपने पी-पॉप कल्चर टूर के तहत 29 नवंबर, 2025 को अबू धाबी में परफॉर्म कर रहे थे। उनका कॉन्सर्ट एतिहाद पार्क में हुआ और वहां से कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वो स्टेज पर एक बुजुर्ग फैन के साथ नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं।

फैंस ने की करण औजला की तारीफ फैन के साथ थिरकने के बाद, करण उन्हें गले लगाते हैं। प्रशंसक के प्रति सिंगर के इस भाव ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया है। लोग सोशल मीडिया पर भरभरकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया,"पसंदीदा कलाकार... कितने विनम्र।" वीडियो में डांस कर रहे एक फैन ने कमेंट किया, "71 साल का आदमी 17 साल जैसा लगता है... सब करण औजला के जादू से..." तीसरे ने कमेंट किया- 'पाजी आपके कॉन्सर्ट के सारे पैसे तो पाजी ने वसूल किए।'