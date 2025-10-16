Kantara Chapter 1 OTT: थिएटर के बाद ओटीटी पर धूम मचाने आ रही ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर, इस दिन होगी स्ट्रीम
Kantara Chapter 1 OTT Release Date: ऋषभ शेट्टी (Rishab SHetty) की लेटेस्ट रिलीज फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बहुत जल्द ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। यह फिल्म साल 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है जिसमें दशकों पहले क्या हुआ था उसकी कहानी कही गई है। फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस के साथ वर्ल्डवाइड भी बेहतरीन कमाई कर रही है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा दिया। फिल्म ने 670 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है। फिल्म 2 अक्टूबर को कन्नड़, तमिल, मलयालम और हिंदी भाषा में रिलीज हुई थी। एक तरफ जहां फिल्म अभी भी थिएटर्स में धूम मचा रही है फैंस इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार कर रहे हैं।
किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर होगी रिलीज?
अब कांतारा चैप्टर 1 की डिजिटल रिलीज का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। फिल्म की ओटीटी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार 'कंतारा चैप्टर 1' अमेजन प्राइम वीडियो पर ऑनलाइन स्ट्रीम होगी। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म के डिजिटल राइट्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कथित तौर पर यह डील 125 करोड़ रुपये में हुई है।
क्या है कांतारा की रिलीज डेट?
दिलचस्प बात यह है कि ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) की फिल्म 'कंतारा चैप्टर 1' (Kantara Chapter 1) साल 2025 की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई है। इस लिस्ट में पहला स्थान अभी भी यश की 'केजीएफ 2' का है। ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार, कंतारा चैप्टर 1 का ओटीटी पर डेब्यू 30 अक्टूबर, 2025 के आसपास हो सकता है, यानी कि मूवी थिएटर रिलीज के चार हफ्ते बाद ओटीटी पर आ जाएगी। हालांकि हिंदी बेल्ट के दर्शकों को थोड़ा अधिक इंतजार करना पड़ेगा। फिल्म पहले कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम में रिलीज होगी और करीब 8 हफ्ते बाद हिंदी में आएगी।
मेकर्स कर सकते हैं देरी का अनुरोध
वैसे तो रिलीज से पहले, कांतारा चैप्टर 1 के फिल्म निर्माताओं ने स्ट्रीमिंग दिग्गज के साथ एक ओटीटी डील साइन कर ली थी। लेकिन यह भी संभावना है कि फिल्म निर्माताओं के अनुरोध पर ओटीटी रिलीज में देरी हो सकती है जैसा कि कल्कि 2898 एडी के साथ हुआ था।"
कांतारा चैप्टर 1 ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित है। शेट्टी की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म में जयराम, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया भी हैं। यह साल 2022 में आई हिट फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है।
