Viral Video: स्टेज पर गाना गा रही थीं Kanika Kapoor, फैन ने आकर की जबरदस्ती, कैमरे में कैद हुई गंदी हरकत

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 02:10 PM (IST)

    Kanika Kapoor Viral Video: कनिका कपूर एक स्टेज पर गाना गा रही थीं, तभी एक फैन ने उनके साथ जबरदस्ती की. यह घटना कैमरे में कैद हो गई. वीडियो सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    कनिका कपूर के साथ स्टेज पर फैन की बदतमीजी, वीडियो वायरल/ Photo- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभार फैंस इस कदर हद पार कर देते हैं कि सोशल मीडिया पर आक्रोश का माहौल बन जाता है। कुछ ऐसा ही 'बेबी डॉल' और 'चिट्टियां कलाइयां वें' जैसे सुपरहिट गाने देने वाली मशहूर सिंगर कनिका कपूर के साथ भी हुआ है।

    उनके साथ लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने मंच पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसकी ये गंदी हरकत कैमरे में कैप्चर हो गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने के बाद यूजर्स के बीच काफी गुस्सा भड़क उठा है और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

    कनिका कपूर को छूने की कोशिश करता दिखा फैन

    सिंगर कनिका कपूर के साथ हुई गंदी हरकत का ये वीडियो उस समय का है, जब वह मेघालय में रविवार को मे-गोंग फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थीं। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि एक्ट्रेस गाना गा रही हैं, तभी एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर मंच पर चढ़ जाता ही।

    वह पहले तो सिंगर के दोनों पैर पकड़कर उन्हें गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कनिका उसे झटक देती हैं। उसके बाद भी कॉन्सर्ट में मौजूद ये फैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और वह कनिका कपूर की तरफ बढ़कर उन्हें हग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी उसे पकड़कर नीचे करती है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by mid-day (@middayindia)

    फैंस ने इस एक्ट को बताया 'शेमफुल'

    फैन के इस बर्ताव से कनिका कपूर थोड़ा घबराती हैं, लेकिन वह लगातार गाना गाती रहती हैं। कनिका ने तो सिचुएशन को बड़ी ही शांति से हैंडल किया, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर ने फैन की इस हरकत को शेमफुल बताया।

    एक यूजर ने लिखा, "अगर हजार लोगों के बीच भी महिलाए सेफ नहीं है, तो सोचो जब वह अकेली होती हैं, तो कितना अनसेफ फील करती हैं। अपने बच्चों को आदर करना सिखाओ, यही सोल्यूशन है"। दूसरे यूजर ने लिखा, "यार ये तो बहुत ही शांत है, ऐसा लगा रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "कितनी शेमफुल हरकत है, कॉन्सर्ट में शराब अब बंद करवाना बहुत जरूरी हो गया है"। 

