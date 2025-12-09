Viral Video: स्टेज पर गाना गा रही थीं Kanika Kapoor, फैन ने आकर की जबरदस्ती, कैमरे में कैद हुई गंदी हरकत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कभी-कभार फैंस इस कदर हद पार कर देते हैं कि सोशल मीडिया पर आक्रोश का माहौल बन जाता है। कुछ ऐसा ही 'बेबी डॉल' और 'चिट्टियां कलाइयां वें' जैसे सुपरहिट गाने देने वाली मशहूर सिंगर कनिका कपूर के साथ भी हुआ है।

उनके साथ लाइव कॉन्सर्ट के दौरान एक फैन ने मंच पर जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसकी ये गंदी हरकत कैमरे में कैप्चर हो गई। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखने के बाद यूजर्स के बीच काफी गुस्सा भड़क उठा है और सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

कनिका कपूर को छूने की कोशिश करता दिखा फैन सिंगर कनिका कपूर के साथ हुई गंदी हरकत का ये वीडियो उस समय का है, जब वह मेघालय में रविवार को मे-गोंग फेस्टिवल में परफॉर्म कर रही थीं। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि एक्ट्रेस गाना गा रही हैं, तभी एक फैन सिक्योरिटी तोड़कर मंच पर चढ़ जाता ही।

View this post on Instagram A post shared by mid-day (@middayindia) फैंस ने इस एक्ट को बताया 'शेमफुल' फैन के इस बर्ताव से कनिका कपूर थोड़ा घबराती हैं, लेकिन वह लगातार गाना गाती रहती हैं। कनिका ने तो सिचुएशन को बड़ी ही शांति से हैंडल किया, लेकिन सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर ने फैन की इस हरकत को शेमफुल बताया।