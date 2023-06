Tiku Weds Sheru: कंट्रोवर्सी के बीच फिल्म का पहला गाना रिलीज, रिवीलिंग ड्रेस में ठुमके लगाती नजर आईं अवनीत कौर

नई दिल्ली, जेएनएन। कंगना रनोट (Kangana Ranaut) के बैनर तले बनी फिल्म 'टीकू वेड्स शेरू' का जबसे ट्रेलर सामने आया है, तब से ही फिल्म कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई है। मूवी में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अवनीत कौर के लिपलॉक सीन को लेकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन मेकर्स को इस बात से ज्यादा फर्क पड़ते नहीं नजर आ रहा है। कंट्रोवर्सी के बीच फिल्म का पहला गाना रिलीज हो चुका है।

'टीकू वेड्स शेरू' के पहले गाने 'मेरी जान जान' का टीजर मंगलवार को कंगना रनोट ने शेयर किया। गाने में अवनीत को रिवीलिंग ड्रेस पहने लटके झटके दिखाते देखा जा सकता है। उन्होंने पिंक कलर की रिवीलिंग ड्रेस पहने इतना किलर डांस किया है कि गाना मिनटों में वायरल हो गया।

चंद मिनटों के गाने में अवनीत ने अपनी मदमस्त अदाओं को दिखाने की पूरी कोशिश की है। इस गाने में नवाजुद्दीन को नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक पल के लिए भी अवनीत से नजरें हटा पाना मुश्किल लग रहा है।

Yeh ladki star nahi hai supernova hai …

Watch Tiku weds Sheru on 23rd June only on @PrimeVideoIN https://t.co/1p0LTpPhGc— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) June 20, 2023