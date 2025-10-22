Language
    Menopause जैसे विषय पर भारत की पहली फिल्म लेकर आ रहीं काम्या पंजाबी, रिलीज हुआ पोस्टर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    बाधाओं को तोड़ते हुए और कहानियों को नए सिरे से लिखते हुए, डिजिफिल्मिंग और मिरो फिल्म्स मेनोपॉज जैसे विषयों पर फिल्म लेकर आ रहा है। मी नो पॉज़ मी प्ले (Me No Pause Me Play)भारत की पहली हिंदी फीचर फिल्म जो ऐसे विषय पर केंद्रित है, जो हर महिला के जीवन का एक अनकहा लेकिन परिवर्तनकारी चरण है।

    लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी काम्या पंजाबी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। डिजिफिल्मिंग और मिररो फिल्म्स ने वर्ल्ड मेनोपॉज डे 18 नवंबर, 2025 पर हिंदी फीचर फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' का पहला पोस्टर जारी किया। ये मेनोपॉज पर आधारित भारत की पहली फीचर फिल्म बनने जा रही है। इसके साथ ही इसे सिनेमा और सामाजिक जागरूकता दोनों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

    क्या है फिल्म का उद्देश्य?

    ये चैप्टर महिला के जीवन के उस अनकहे चैप्टर की कहानी कहेगा जिसपर अक्सर लोग बात नहीं करते। इसका उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य, भावनात्मक बदलावों और आत्म-स्वीकृति के बारे में बातचीत को सामान्य बनाना है।

    कब रिलीज होगी फिल्म?

    बता दें कि वर्ल्ड मेनोपॉज डे हर साल 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य मेनोपॉज, यानी मासिक धर्म (पीरियड्स) का स्थायी रूप से बंद हो जाना और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसके साथ ही इससे जुड़ी स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस मेनोपॉज के बारे में कलंक तोड़ने और उन महिलाओं का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है, जो इस प्राकृतिक बदलाव से गुजर रही हैं। लेखक और निर्माता मनोज कुमार शर्मा की प्रशंसित पुस्तक पर आधारित फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' एक ऐसे तथाकथित रहस्यमय विषय पर चुप्पी तोड़ती है, जो काफी हद तक वर्जित है और जीवन के इस स्वाभाविक चरण के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य, भावनाओं और पहचान पर प्रकाश डालती है। फिल्म 28 नवंबर, 2025 को रिलीज होने जा रही है।

    क्या है काम्या पंजाबी का कहना?

    यह फिल्म मेनोपॉज के कठिन दौर से गुजर रही महिलाओं के प्रामाणिक अनुभवों को सामने लाने के साथ-साथ उनके साहस, आत्म निरीक्षण और आत्म-खोज की एक भावपूर्ण कहानी बताएगी जो हार्मोनल बदलाव, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक धारणाओं पर बातचीत को मुख्यधारा के दर्शकों तक पहुंचाती है। फिल्म में काम्या पंजाबी लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आएंगी। फिल्म के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए काम्या पंजाबी ने कहा,'हर महिला फिल्म 'मी नो पॉज मी प्ले' की कहानी में अपने जीवन एक महत्वपूर्ण हिस्सा देखेगी। यह भावनात्मक ही नहीं, बल्कि वास्तविक फिल्म है, इसलिए अब समय आ गया है कि हम मेनोपॉज के बारे में बात करने में शर्म नहीं, गर्व महसूस करें।'

    कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर

    फिल्म में उनके अलावा दीपशिखा नागपाल, मनोज कुमार शर्मा, सुधा चंद्रन, एमी मिसोब्बा और अमन वर्मा भी अहम किरदार निभा रहे हैं। ये सभी कलाकार नारीत्व और आत्म-स्वीकृति की यात्रा के विविध दृष्टिकोणों को पर्दे पर ही नहीं, बल्कि समाज के सामने भी लाते हैं।

