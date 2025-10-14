Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पवन सिंह से पत्नी ज्योति सिंह ने मांगी 30 करोड़ की एलुमिनी रकम, जल्द होगा तलाक!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 05:27 PM (IST)

    भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पवन सिंह ज्योति से तलाक लेने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं खबर आ रही है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से तलाक में एलुमिनी अमाउंट के तौर पर पूरे 30 करोड़ रुपए की डिमांड की है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भोजपुरी के पावर स्टार पवन (Pawan Singh) सिंह की पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल पिछले काफी वक्त से मची हुई है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ उनकी अनबन अब सार्वजनिक हो चुकी है। मामला यहां तक बढ़ गया कि पवन सिंह को इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। वहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के अनबन ने हर किसी को चौंका दिया है तो वहीं ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह पर तरह-तरह के आरोप लगा रही हैं। साथ ही दावा कर रही हैं कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। अब लीजिए खबर आ रही है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह (Pawan Singh Divorce) से तलाक लेने की तैयारी कर रही हैं। वहीं तलाक को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलुमिनी अमांउट के तौर पर करोड़ों की डिमांड की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ज्योति सिंह ने पवन सिंह से मांगे 30 करोड़
    दरअसल हाल ही में तलाक और एलुमिनी अमाउंट को लेकर पवन सिंह के वकील ने इस पर बात की है। पवन सिंह के वकील के मुताबिक, ज्योति सिंह ने पवन सिंह से 30 करोड़ रुपए एलिमनी के तौर पर डिमांड की है। वहीं कुछ दिन पहले ही ज्योति ने पवन सिंह के घर जाकर खूब हंगामा किया था और इस हंगामे का टेलिकास्ट उन्होंने सोशल मीडिया पर किया था। हालांकि, वीडियो से ये जरूर साफ हुआ कि ज्योति की तरफ से कोर्ट में मेंटेनेंस का केस चल रहा है। वहीं उधर पवन सिंह के वकील ने तलाक को लेकर कहा है कि जब तक इस मामले में कोर्ट कोई आदेश नहीं देगा, तबतक ज्योति सिंह जो मन में आए कहती रहें और करती रहें कुछ नहीं होगा। दोनों को घर में बैठकर बात करनी चाहिए। मीडिया में इन बातों को लाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है और इतनी बेइज्जती के बाद कौन उन्हें रखेगा। वैसे भी पवन सिंह को तलाक चाहिए और ज्योति कितनी भी एलिमनी मांग लें कुछ नहीं होगा। पवन क्या करते हैं और कितना कमाते हैं, ये कोर्ट सब देख लेगा और कोर्ट इसका ध्यान रखेगी कि कितना देना है और कितना नहीं।'

    यह भी पढ़ें- शाहरुख संग काम किया तो हुआ डिप्रेशन? 'रा.वन' के फ्लॉप होने पर बोले अनुभव सिन्हा!

    Pawan Jyoti

    आपको बता दें कि पवन सिंह अब ज्योति से तलाक चाहते हैं। वो ज्योति के साथ नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए ज्योति अब अलग होने के तौर पर पवन सिंह से 30 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही हैं। उधर खबर ये भी आ रही है कि ज्योति सिंह जल्द ही बिहार चुनाव में उतर सकती हैं। अब देखना ये है कि आने वाले वक्त होगा क्या।

    यह भी पढ़ें- कहां खो गया बॉलीवुड का वो 'टार्जन' हीरो, होटल में धुत पड़े मिले हेमंत बिरजे!