पवन सिंह से पत्नी ज्योति सिंह ने मांगी 30 करोड़ की एलुमिनी रकम, जल्द होगा तलाक!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. भोजपुरी के पावर स्टार पवन (Pawan Singh) सिंह की पर्सनल लाइफ में उथल-पुथल पिछले काफी वक्त से मची हुई है। उनकी पत्नी ज्योति सिंह (Jyoti Singh) के साथ उनकी अनबन अब सार्वजनिक हो चुकी है। मामला यहां तक बढ़ गया कि पवन सिंह को इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ी। वहीं पवन सिंह और ज्योति सिंह के अनबन ने हर किसी को चौंका दिया है तो वहीं ज्योति सिंह लगातार पवन सिंह पर तरह-तरह के आरोप लगा रही हैं। साथ ही दावा कर रही हैं कि पवन सिंह उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं दे रहे हैं। अब लीजिए खबर आ रही है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह (Pawan Singh Divorce) से तलाक लेने की तैयारी कर रही हैं। वहीं तलाक को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि ज्योति सिंह ने पवन सिंह से एलुमिनी अमांउट के तौर पर करोड़ों की डिमांड की है।

