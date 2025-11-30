'कॉन्ट्रेक्ट में सिर्फ एक ...' Juhi Chawla ने Sunny Deol को दोबारा Kiss करने से किया था मना, बनाया खास बहाना

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जूही चावला को भले ही आमिर खान के साथ फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में उनकी शानदार केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में उन्होंने शाहरुख खान और सनी देओल के साथ भी दो बड़ी फिल्मों में काम किया था।

फिल्म लुटेरा में किया था काम साल 1993 में जब उन्होंने यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित फिल्म 'डर' में दोनों के साथ काम किया था। इसके अलावा जूही ने सनी के साथ धर्मेश दर्शन की एक्शन रोमांटिक फिल्म 'लुटेरे' में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। इस प्रोजेक्ट को याद करते हुए निर्माता सुनील दर्शन ने कहा, "मैं इसे जूही चावला के करियर की सबसे कम चर्चित और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनकी शुरुआती फिल्में सल्तनत (1986) और क्यूएसक्यूटी (1988) दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जूही चावला में अपार संभावनाएं थीं। इसलिए, हमने उन्हें 'लुटेरे' में लेने का फैसला किया।"

रोल के लिए परफेक्ट थीं जूही एक तरफ जहां जूही निर्माताओं की स्वाभाविक पसंद थीं, लेकिन जूही को कुछ संकोच था। उन्हें खासकर फिल्म की ग्लैमरस और वेस्टर्नाइज्ड हीरोइन बनने से परहेज था। सुनील ने कहा कि फिल्म में एक बीच सॉन्ग था जिसके लिए उन्हें एक शर्ट पहननी थी और पानी में भींगना था। इसके बोले थे - मैं तेरी रानी तू राजा। उसी समय, उभरती हुई स्टार दिव्या भारती भी इस फिल्म को करना चाहती थीं। लेकिन मुझे लगा कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं।" आखिरकार, जूही इस फिल्म के लिए तैयार हो गईं, जब सुनील और धर्मेश दर्शन दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं।