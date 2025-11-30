Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'कॉन्ट्रेक्ट में सिर्फ एक ...' Juhi Chawla ने Sunny Deol को दोबारा Kiss करने से किया था मना, बनाया खास बहाना

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 03:53 PM (IST)

    जूही चावला (Juhi Chawla) को आमिर खान (Aamir Khan) के साथ उनकी केमिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन उन्होंने 90 के दशक में शाहरुख खान और सनी देओल के साथ भी काम किया। निर्माता सुनील दर्शन ने उनकी फिल्म 'लुटेरे' को एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चित फिल्म बताया। इसी का एक दिलचस्प किस्सा हम आज आपको बताना चाह रहे हैं।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जूही चावला ने कर दिया था मना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जूही चावला को भले ही आमिर खान के साथ फिल्म 'कयामत से कयामत तक' में उनकी शानदार केमिस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत में उन्होंने शाहरुख खान और सनी देओल के साथ भी दो बड़ी फिल्मों में काम किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिल्म लुटेरा में किया था काम

    साल 1993 में जब उन्होंने यश चोपड़ा की प्रतिष्ठित फिल्म 'डर' में दोनों के साथ काम किया था। इसके अलावा जूही ने सनी के साथ धर्मेश दर्शन की एक्शन रोमांटिक फिल्म 'लुटेरे' में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। इस प्रोजेक्ट को याद करते हुए निर्माता सुनील दर्शन ने कहा, "मैं इसे जूही चावला के करियर की सबसे कम चर्चित और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानता हूं।" उन्होंने आगे कहा, "मैंने उनकी शुरुआती फिल्में सल्तनत (1986) और क्यूएसक्यूटी (1988) दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन किया था। जूही चावला में अपार संभावनाएं थीं। इसलिए, हमने उन्हें 'लुटेरे' में लेने का फैसला किया।"

    Juhi (5)

    यह भी पढ़ें- 58 साल में बनीं सबसे अमीर एक्ट्रेस...7 हजार करोड़ की हैं मालकिन, दिलचस्प है Juhi Chawla की लवस्टोरी

    रोल के लिए परफेक्ट थीं जूही

    एक तरफ जहां जूही निर्माताओं की स्वाभाविक पसंद थीं, लेकिन जूही को कुछ संकोच था। उन्हें खासकर फिल्म की ग्लैमरस और वेस्टर्नाइज्ड हीरोइन बनने से परहेज था। सुनील ने कहा कि फिल्म में एक बीच सॉन्ग था जिसके लिए उन्हें एक शर्ट पहननी थी और पानी में भींगना था। इसके बोले थे - मैं तेरी रानी तू राजा। उसी समय, उभरती हुई स्टार दिव्या भारती भी इस फिल्म को करना चाहती थीं। लेकिन मुझे लगा कि वह इस भूमिका के लिए उपयुक्त नहीं हैं।" आखिरकार, जूही इस फिल्म के लिए तैयार हो गईं, जब सुनील और धर्मेश दर्शन दोनों इस बात पर सहमत हुए कि वह इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं।

    Kiss करने से कर दिया था मना

    जूही को उस समय कई चीजों से परहेज था। अभी के समय में वो नादानी भी लग सकता है लेकिन आपको एक मस्त किस्सा सुनाता हूं। फिल्म में जूही और सनी देओल का एक किसिंग सीन था। हमने इसे अंत के लिए बचाकर रखा था। सीन आसानी से हो जाए इसके लिए मल्टीकैम शूट किया गया ताकि एक टेक में हो जाए। हालांकि जब वो पूरा हुआ तो दर्शक को कहीं कमी लगी लेकिन जूही ने दोबारा से सीन करने से मना कर दिया। जूही चावला ने कहा कि कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से उन्हें सिर्फ एक किस करना था जोकि वो कर चुकी हैं।

    यह भी पढ़ें- महाभारत की द्रौपदी बनतीं Juhi Chawla, इस बड़ी फिल्म की वजह से छोड़ना पड़ा था वर्ल्ड फेमस शो