    58 साल में बनीं सबसे अमीर एक्ट्रेस...7 हजार करोड़ की हैं मालकिन, दिलचस्प है Juhi Chawla की लवस्टोरी

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 12:11 PM (IST)

    जूही चावला (Juhi Chawla) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। आज जूही चावला पूरे 58 साल की हो गई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राज करने वाली जूही चावला की पर्सनल लाइफ और लव लाइफ काफी सिंपल और सादा रही है। आइए आपको उसी के बारे में बताते हैं कि कैसे अपने दोस्त का कंधा बनते-बनते जूही को उन्हीं से प्यार हो गया और बन गईं देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस...

    7 हजार करोड़ की मालकिन हैं जूही चावला

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. वो खूबसूरत भी है...उसकी सादगी भी कमाल है...उसकी खिलखिलाती हंसी लोगों का मन मोह लेती है...तो उसके चुलबुले अंदाज और तीखे नयन लोगों के दिलों को घायल कर जाते हैं...वो हैं जूही चावला। 90 के दशक की वो अभिनेत्री जिन्होंने पर्दे पर ना जाने कितने किरदार निभाए और उन किरदारों के जरिए उन्होंने अपने फैंस का दिल जीता। जूही चावला आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। आज जूही चावला (Juhi Chawla Birthday) पूरे 58 साल की हो गई हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर राज करने वाली जूही चावला की पर्सनल लाइफ और लव लाइफ काफी सिंपल और सादा रही है। आइए आपको उसी के बारे में बताते हैं कि कैसे अपने दोस्त का कंधा बनते-बनते जूही को उन्हीं से प्यार हो गया और बन गईं देश की सबसे अमीर एक्ट्रेस...

    जय मेहता से हुआ जूही को प्यार
    जूही चावला के के पति का नाम जय मेहता (Jay Mehta) है जो कि उम्र में उनसे 7 साल बड़े हैं, लेकिन जूही की जय के साथ प्रेमकहानी की शुरूआत साल 1992 के दौरान हुई थी। जब जूही फिल्म 'कारोबार' की शूटिंग कर रही थी। फिल्म में जूही और अनिल कपूर थे और फिल्म के डायरेक्टर थे राकेश रोशन। राकेश रोशन और बिजनेसमैन जय मेहता के बीच काफी अच्छी दोस्ती थी।

    शूटिंग के दौरान ही राकेश ने जूही और जय की मुलाकात करवाई थी। शूटिंग के वक्त दोनों कई बार ऐसे ही मिलते-जुलते रहे। हालांकि दोनों को एक-दूसरे के प्रति कोई खास लगाव नहीं था। इसके बाद जब जूही को पता चला कि जय की पत्नी की प्लेन हादसे में मौत हो गई तो वो जय के प्रति भावनात्मक तौर पर उनसे जुड़ने लगीं। धीरे-धीरे दोस्ती हुई और प्यार भी हो गया। जय को जूही का साथ अच्छा लग रहा था। जूही भी जय के इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दे रही थीं।

    जूही की जिंदगी में आया फिर नया मोड़
    जय और जूही में प्यार तो हो गया और फिर बात शादी की होने लगी कि अब इस रिश्ते को नाम दिया जाए। दोनों ने शादी का फैसला किया लेकिन इसी बीच किस्मत का ऐसा पासा पलटा कि जूही की जिंदगी बदल गई। दरअसल जूही की मां का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। ये वो वक्त जब जूही हिट फिल्मों में काम कर रही थीं। उधर जूही की शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन मां के जाने से जूही बिल्कुल टूट गईं। इस बुरे वक्त फिर जय ने जूही को संभाला।

    जय अक्सर जूही के साथ उनकी फिल्मों के सेट पर रहते, उनका ख्याल रखते थे। बताया जाता है कि जय की मां यानि जूही की सास ने कहा था कि अगर अभी तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं, तुम करियर पर ध्यान दो और अपना ख्याल रखो। शादी बाद में कर लेना। इधर जय हमेशा जूही के पास रहते और फिर आखिरकार जय और जूही ने साल 1995 में शादी कर ली। इसदे बाद दोनों दो बच्चे अर्जुन और बेटी जाह्नवी के माता-पिता बने।

    सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं जूही चावला
    जूही चावला भले ही फिल्मों में ज्यादा काम ना करती हों लेकिन अमीरों की लिस्ट में वो सबसे आगे भी हैं। जूही चावला बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं। साल 2025 में आई अमीरों वाली लिस्ट में जूही चावला का नाम टॉप पर रहा है। हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार, जूही चावला की नेटवर्थ 7,790 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा नाइट राइडर्स स्पोर्ट्स से आता है। जूही चावला से आगे सिर्फ शाहरुख खान हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 12,490 करोड़ रुपये है। वहीं जूही बिजनेसवुमन भी हैं, KKR से भी जूही की अच्छी कमाई होती है और वो इस फ्रेंचाइज़ की सह-मालिक हैं। इसके अलावा जूही के पति जय मेहता मल्टीनेशनल कंपनी मेहता ग्रुप के ओनर हैं। इसके साथ ही उनकी सीमेंट की दो कंपनियां है।

    जूही चावला ने मिस इंडिया का खिताब जीतने के बाद साल 1986 में फिल्म 'सल्तनत' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद जूही ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कयामत से कयामत तक, इश्क, डर, बोल राधा बोल, आईना और हम हैं राही प्यार के समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में उन्होंने काम किया।

