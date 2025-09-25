Zubeen Garg निधन मामले में शक की बुुनियाद पर एक म्यूजिशियन को किया गया गिरफ्तार, सिंगापुर में साथ था मौजूद

असमिया सिंगर जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) की मौत की जांच कर रही एसआईटी ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। गोस्वामी सिंगापुर में जुबीन के साथ कंट्रोवर्सियल याच यात्रा के दौरान मौजूद थे। एंटरप्रेन्योर श्यामकानु महंत भी एसआईटी की निगरानी में हैं और आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। अभी इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। पॉपुलर असमिया सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेखर वहीं आदमी हैं जो सिंगापुर में कंट्रोवर्सियल याच यात्रा के दौरान जुवीन के साथ मौजूद थे। इस वजह से वो मामले से जुड़े विवाद का केंद्र बन गए।

आरोपों का खुलासा अभी नहीं मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गोस्वामी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, हालांकि अधिकारियों ने उनके खिलाफ आरोपों का खुलासा नहीं किया है और न ही यह स्पष्ट किया है कि उन पर औपचारिक आरोप लगाए जाएंगे या नहीं।

जल्द हो सकती हैं और गिरफ्तारियां एंटरप्रेन्योर और सांस्कृतिक कार्यकर्ता श्यामकानु महंत भी एसआईटी की निगरानी में हैं। वह इस समय हवाई अड्डे के एक लाउंज में हैं और कथित तौर पर उन्होंने सीआईडी ​​से संपर्क कर आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि उनकी गिरफ्तारी जल्द ही हो सकती है।

महंत के आवास पर की गई तलाशी इस घटना से जुड़ी कथित अनियमितताओं के लिए सिंगापुर असम एसोसिएशन के कई सदस्यों को भी हिरासत में लिया जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के विस्तार के साथ और गिरफ्तारियां होने की संभावना है। इससे पहले दिन में एसआईटी अधिकारियों ने महंत के आवास पर तलाशी ली, लेकिन निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी जारी नहीं दी गई।

कब हुआ था जुबीन का निधन जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में समुद्र में तैरते समय निधन हो गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और दम घुटने की वजह से उनका निधन हुआ। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। उनकी पत्नी का इस मामले में कुछ और कहना है। पत्नी का मानना है कि उन्हें अटैक आया था।