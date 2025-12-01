20 साल बाद कितना बदल गया Jhalak Dikhla Ja एक्ट्रेस का लुक, कभी बोल्डनेस से मचाया था तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी स्टारर अक्सर में उदिता गोस्वामी ने काम किया था, वहीं फिल्म के गाने झलक दिखला जा गाने ने उस वक्त खूब तहलका मचाया था। बच्चे-बच्चे की जुबान पर यह गाना चढ़ा हुआ है। हिमेश रेशमिया के द्वारा गाया गया यह सॉन्ग आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। इसके साथ इमरान और उदिता की जोड़ी भी कॉफी पॉपुलर हुई थी। हालांकि उदिता अब बड़े पर्दे से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं।

उदिता 2006 में रिलीज हुई अक्सर में इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म से ज्यादा इसका गाना झलक दिखला जा की ज्यादा चर्चा हुई थी। आज भी यह गाना उतना ही पॉपुलर है। इसके साथ ही उदिता गोस्वामी की बोल्डनेस ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं थीं। इस फिल्म के बाद उदिया रातोंरात मशहूर हो गई थीं और इमरान के साथ लोग उन्हें भी काफी पसंद कर रहे थे।

इन फिल्मों में आईं नजर अक्सर के अलावा वो पाप और जहर जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बनाने के बाद वे फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं और अब बतौर डीजे काम कर रही हैं।