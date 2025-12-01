Language
    20 साल बाद कितना बदल गया Jhalak Dikhla Ja एक्ट्रेस का लुक, कभी बोल्डनेस से मचाया था तहलका

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:19 PM (IST)

    Udita Goswami: इमरान हाशमी के गाने झलक दिखला जा का आज भी उतना ही क्रेज है जितना उस वक्त था। इस गाने में इमरान के साथ उदिता गोस्वामी नजर आई थीं और काफी पॉपुलर हो गई थीं। हालांकि वे अब बड़े पर्दे से दूर हैं, आइए जानते हैं उदिता कहां है और कितना बदल गया उनका लुक।

    20 साल कितना बदला उदिता गोस्वामी का लुक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इमरान हाशमी स्टारर अक्सर में उदिता गोस्वामी ने काम किया था, वहीं फिल्म के गाने झलक दिखला जा गाने ने उस वक्त खूब तहलका मचाया था। बच्चे-बच्चे की जुबान पर यह गाना चढ़ा हुआ है। हिमेश रेशमिया के द्वारा गाया गया यह सॉन्ग आज भी उतना ही पसंद किया जाता है। इसके साथ इमरान और उदिता की जोड़ी भी कॉफी पॉपुलर हुई थी। हालांकि उदिता अब बड़े पर्दे से दूर हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी हैं।

    उदिता 2006 में रिलीज हुई अक्सर में इमरान हाशमी के साथ नजर आई थीं। इस फिल्म से ज्यादा इसका गाना झलक दिखला जा की ज्यादा चर्चा हुई थी। आज भी यह गाना उतना ही पॉपुलर है। इसके साथ ही उदिता गोस्वामी की बोल्डनेस ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं थीं। इस फिल्म के बाद उदिया रातोंरात मशहूर हो गई थीं और इमरान के साथ लोग उन्हें भी काफी पसंद कर रहे थे।

    कितना बदल गया उदिता का लुक

    कभी अपनी बोल्डनेस से सबको हैरान करने वाली उदिता अब काफी बदल गई हैं लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को काफी मैंटेन रखा है। उदिता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। भले ही वे पर्दे से दूर हैं लेकिन बतौर डीजे वे एंटरटेनमेंट की फील्ड में एक्टिव हैं जिसकी झलक वे सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं।

    इन फिल्मों में आईं नजर

    अक्सर के अलावा वो पाप और जहर जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी खासी पहचान बनाने के बाद वे फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं और अब बतौर डीजे काम कर रही हैं।

    मोहित सूरी से की शादी

    उदिता की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने मोहित सूरी से शादी की है। लंबे वक्त तक डेट करने के बाद दोनों ने 2013 में एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी। कपल दो बच्चों के माता-पिता भी हैं। इसके साथ ही उदिता का भट्ट परिवार से भी रिश्ता है क्योंकि मोहित सूरी का महेश भट्ट से काफी करीबी रिश्ता है इसीलिए वे आलिया भट्ट और इमरान हाशमी की भाभी लगती है।

