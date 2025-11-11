Language
    83 साल के Jeetendra के गिरने से घबराए फैंस, बेटे तुषार ने बताया कैसी है पिता की हेल्थ

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:46 PM (IST)

    83 साल के दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र बीते दिनों जरीन खान की प्रेयर मीट अटेंड करने पहुंचे थे, जहां सीढ़ियों से टकराकर वह बहुत तेज से गिरे थे। एक्टर को कहीं कोई चोट तो नहीं आई, वह ठीक हैं यहां नहीं, यह फैंस जानने की कोशिश में लगे थे। अब उनके बेटे तुषार कपूर ने पिता के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट शेयर किया है। 

    तुषार कपूर ने दिया जीतेंद्र का हेल्थ अपडेट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीता दिन फैंस के लिए काफी भारी था। एक तरफ जहां धर्मेंद्र (Dharmendra) के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर की खबर को सुनकर फैंस एक्टर के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 'धर्मवीर' एक्टर जीतेंद्र का एक ऐसा वीडियो सामने आया था, जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई थी। 

    10 नवंबर को दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र जायेद खान की मां जरीन खान की प्रेयर मीट को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। जहां 83 साल के अभिनेता जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो वह लड़खड़ाकर गिर गए। जिस तरह से वह गिरे, उसे देखकर फैंस की धड़कने एक सेकंड के लिए रुक गई थी। वह जानना चाहते थे कि कहीं उनके प्यारे जीतेंद्र को किसी तरह की चोट तो नहीं लगी। अब उनके बेटे तुषार कपूर ने फैंस को एक्टर के स्वास्थ्य की अपडेट दी है। 

    जीतेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर क्या बोले तुषार? 

    तुषार कपूर ने बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत करते हुए एक्टर के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने कहा, "वह बिल्कुल ठीक हैं, वह बस एक छोटी सी घटना थी। बस वह बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर गए थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। 

    आपको बता दें कि जब जीतेंद्र गिरे थे, तो उस दौरान जरीन खान की प्रेयर मीट में मीडिया और पैपराजी मौजूद थे और एक्टर का गिरना कैमरे में कैप्चर हो गया। हालांकि, जीतेंद्र खुद मुस्कुराकर खड़े हुए और उन्होंने मीडिया को कहा,उम्र के इस पड़ाव पर ऐसा हो जाता है। 

    200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं जीतेंद्र

    जीतेंद्र के गिरने वाले पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "परमात्मा आपको यूं ही स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ रखे"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वक्त के साथ सबका ये समय आता है, जब वह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इसे कैप्चर नहीं करना चाहिए था"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "जीतेंद्र जी आप बहुत हिम्मतवाले हैं, ऐसे ही खुश रहें"। 

    आपको बता दें कि जीतेंद्र ने अपने पूरे करियर में तकरीबन 200 के आसपास फिल्में की हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 1959 में फिल्म 'नवरंग' से की थी। इसके बाद उन्होंने 'गीत गाया पत्थरों ने', 'गुनाहों का देवता' और 'हिम्मतवाला' जैसी फिल्मों में काम किया। 

