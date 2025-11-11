83 साल के Jeetendra के गिरने से घबराए फैंस, बेटे तुषार ने बताया कैसी है पिता की हेल्थ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीता दिन फैंस के लिए काफी भारी था। एक तरफ जहां धर्मेंद्र (Dharmendra) के ब्रीच कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर की खबर को सुनकर फैंस एक्टर के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 'धर्मवीर' एक्टर जीतेंद्र का एक ऐसा वीडियो सामने आया था, जिससे फैंस की चिंता बढ़ गई थी।

10 नवंबर को दिग्गज अभिनेता जीतेंद्र जायेद खान की मां जरीन खान की प्रेयर मीट को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे। जहां 83 साल के अभिनेता जब सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो वह लड़खड़ाकर गिर गए। जिस तरह से वह गिरे, उसे देखकर फैंस की धड़कने एक सेकंड के लिए रुक गई थी। वह जानना चाहते थे कि कहीं उनके प्यारे जीतेंद्र को किसी तरह की चोट तो नहीं लगी। अब उनके बेटे तुषार कपूर ने फैंस को एक्टर के स्वास्थ्य की अपडेट दी है।

जीतेंद्र के स्वास्थ्य को लेकर क्या बोले तुषार? तुषार कपूर ने बॉम्बे टाइम्स से खास बातचीत करते हुए एक्टर के स्वास्थ्य को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने कहा, "वह बिल्कुल ठीक हैं, वह बस एक छोटी सी घटना थी। बस वह बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिर गए थे, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है।

200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं जीतेंद्र जीतेंद्र के गिरने वाले पोस्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "परमात्मा आपको यूं ही स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ रखे"। दूसरे यूजर ने लिखा, "वक्त के साथ सबका ये समय आता है, जब वह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इसे कैप्चर नहीं करना चाहिए था"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "जीतेंद्र जी आप बहुत हिम्मतवाले हैं, ऐसे ही खुश रहें"।