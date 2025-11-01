Language
    न्यूज एंकर को जीतेंद्र ने बनाया एक्ट्रेस, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से घर-घर में छाईं, अब कहां है ये कलाकार?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    10 साल टीवी एंकर रहने के बाद एक्टर जीतेंद्र ने अपनी बेटी एकता कपूर से बात करके इन्हें सिल्वर स्क्रीन पर आने का मौका दिया। उन्होंने दस साल तक न्यूज़रूम पर राज किया और पर्दे पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। लेकिन शादी के बाद, उन्होंने ग्लैमर को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल अलग राह अपना ली।

    10 साल एंकरिंग करने के बाद पलटी किस्मत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं एक्टिंग की लाइन की भाग्य के भरोसे ही चलती है, क्योंकि लाखों लोग सपना लिए मुंबई आते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है। हालांकि अगर सही वक्त पर सही सपोर्ट मिल जाए तो यहां करियर बनने में देर नहीं लगती है। एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 10 साल न्यूज एंकर के रूप में काम किया और जब एक्टर जीतेंद्र ने उनका सपोर्ट किया तो टीवी में बतौर एक्ट्रेस बन वे घर-घर में फेमस हो गई।

    कौन हैं ये एक्ट्रेस

    हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे मशहूर सीरियल में अक्षरा की सासू मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनाली वर्मा की। जो सालों तक अपने अविस्मरणीय किरदारों के लिए घर-घर में मशहूर रहीं। उनके किरदार ने दर्शकों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी दर्शक उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। उन्हें लंबे समय से चल रहे टीवी धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान की सास गायत्री का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है।

    10 साल तक मीडिया में किया काम

    टेलीविजन में कदम रखने से पहले, सोनाली का करियर बिल्कुल अलग था। उन्होंने लगभग एक दशक तक पत्रकार और न्यूज़ एंकर के रूप में काम किया। कैमरे के सामने आत्मविश्वास से भरपूर होने के बावजूद, उन्होंने कभी खुद को एक अभिनेत्री के रूप में नहीं सोचा था और अपने मीडिया करियर से संतुष्ट थीं।

    जीतेंद्र ने एकता कपूर से मिलवाया

    लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। सोनाली की मुलाकात अनुभवी अभिनेता जीतेंद्र से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें अपनी बेटी और निर्माता एकता कपूर से मिलवाया और यही मुलाकात उनकी जिंदगी का अहम मोड़ बन गई। इसके तुरंत बाद सोनाली कैमरे के सामने आ गईं और टेलीविजन में उनके सफल सफर की शुरुआत हुई।

    क्यों छोड़ी एक्टिंग

    2013 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में सोनाली के किरदार की एक नाटकीय मौत हो गई। एक साल बाद, उन्होंने सचिन सचदेव से शादी कर ली और हमेशा के लिए अभिनय छोड़ने का फैसला कर लिया। गायत्री के किरदार से सोनाली को अपार प्रसिद्धि और प्यार मिला। हालांकि, शो में कई सालों तक काम करने के बाद, उन्होंने शादी के बाद लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने एक्टिंग और मनोरंजन जगत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और विदेश चली गईं।

    अमेरिका के न्यू जर्सी में रहने वाली सोनाली ने शोबिज से दूर एक शांत जीवन अपना लिया है। वह अपना समय अपने पति और बेटे को देती हैं और अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जहां वह अपनी रचनात्मकता से जुड़ी रहती हैं और अपनी शर्तों पर जीवन का आनंद लेती हैं।

