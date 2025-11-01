न्यूज एंकर को जीतेंद्र ने बनाया एक्ट्रेस, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से घर-घर में छाईं, अब कहां है ये कलाकार?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कहते हैं एक्टिंग की लाइन की भाग्य के भरोसे ही चलती है, क्योंकि लाखों लोग सपना लिए मुंबई आते हैं लेकिन इनमें से कुछ ही लोगों को मौका मिल पाता है। हालांकि अगर सही वक्त पर सही सपोर्ट मिल जाए तो यहां करियर बनने में देर नहीं लगती है। एक ऐसी ही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने 10 साल न्यूज एंकर के रूप में काम किया और जब एक्टर जीतेंद्र ने उनका सपोर्ट किया तो टीवी में बतौर एक्ट्रेस बन वे घर-घर में फेमस हो गई।

कौन हैं ये एक्ट्रेस हम बात कर रहे हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे मशहूर सीरियल में अक्षरा की सासू मां का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सोनाली वर्मा की। जो सालों तक अपने अविस्मरणीय किरदारों के लिए घर-घर में मशहूर रहीं। उनके किरदार ने दर्शकों पर इतनी गहरी छाप छोड़ी कि आज भी दर्शक उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। उन्हें लंबे समय से चल रहे टीवी धारावाहिक ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान की सास गायत्री का किरदार निभाने के लिए जाना जाता है।

जीतेंद्र ने एकता कपूर से मिलवाया लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। सोनाली की मुलाकात अनुभवी अभिनेता जीतेंद्र से हुई, जिन्होंने बाद में उन्हें अपनी बेटी और निर्माता एकता कपूर से मिलवाया और यही मुलाकात उनकी जिंदगी का अहम मोड़ बन गई। इसके तुरंत बाद सोनाली कैमरे के सामने आ गईं और टेलीविजन में उनके सफल सफर की शुरुआत हुई।

क्यों छोड़ी एक्टिंग 2013 में ये रिश्ता क्या कहलाता है में सोनाली के किरदार की एक नाटकीय मौत हो गई। एक साल बाद, उन्होंने सचिन सचदेव से शादी कर ली और हमेशा के लिए अभिनय छोड़ने का फैसला कर लिया। गायत्री के किरदार से सोनाली को अपार प्रसिद्धि और प्यार मिला। हालांकि, शो में कई सालों तक काम करने के बाद, उन्होंने शादी के बाद लाइमलाइट से दूर रहने का फैसला किया। उन्होंने एक्टिंग और मनोरंजन जगत को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और विदेश चली गईं।