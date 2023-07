Manipur Viral Video: मणिपुर घटना पर भड़कीं जया बच्चन, बोलीं- 'यह बहुत निराशाजनक है'

नई दिल्ली, जेएनएन। Jaya Bachchan On Manipur Women Video: इस वक्त सोशल मीडिया पर मणिपुर (Manipur) में घटी एक शर्मनाक घटना का वीडियो देशभर में आग की तरह फैल रहा है। इस वीडियो में कई दरिंदे मणिपुर की दो महिलाओं को बिना कपड़ों के सड़कों घुमाते और उनके साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं।

वीडियो को देखने के बाद आम जन से लेकर राजनेता और अभिनेता भी इसपर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच अब एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने अपना आक्रोश जताया है।

देश के हर कोने कोने से इस घटना पर लोग कड़े शब्दों में निंदा कर रहे है और बेहद शर्मनाक बता रहे है। इसी बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और राज्यसभा सांसद जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने अपना गुस्सा और दुख जाहिर किया है। न्यूज एजेंस एएनआई से बात करते हुए जया बच्चन ने कहा, 'मैंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा मैं देख नहीं सकी... मुझे इतना बुरा लगा मुझे इतनी शर्मा आई...ये चीज हुई थी मई के महीने में और वायरल अब हुआ।

मगर किसी ने भी एक शब्द संवेदना की नहीं दिखाई, ये तो महिलाओं की इज्जत है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। हर एक दिन उत्तर प्रदेश में...वहां का तो कहना ही नहीं चाहिए वहां की आधी चीजें तो बताई ही नहीं जातीं। पूरे देश में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ इतना अपमान...ये बहुत दुख की बात है।

#WATCH | Delhi: I felt so bad, I couldn’t see the entire video. I was ashamed. Nobody cares. Women are being treated so badly. Its very frustrating. Everyday something or the other is happening with women. It’s very saddening: Jaya Bachchan, Rajya Sabha MP on Manipur Incident pic.twitter.com/C748G8kGx0 — ANI (@ANI) July 20, 2023

जया बच्चन के अलावा सनी देओल ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपना गुस्सा जाहिर किया है। सनी ने ट्विटर पर लिखा, #मणिपुर की घटना अत्यंत दुखद है। इस अपराध के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। इन राक्षसों के खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए और न्याय किया जाना चाहिए।

The #Manipur heinous incident is absolutely heartbreaking! The perpetrators of this heinous crime must be brought to justice. Serious action needs to be taken against these monsters and justice needs to be served.— Sunny Deol (@iamsunnydeol) July 20, 2023