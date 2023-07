Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani की स्क्रीनिंग पर पैपराजी पर भड़कीं जया बच्चन, बोली- चिल्लाओ मत

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani मंगलवार को फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ ( Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani ) की मुंबई में स्क्रीनिंग हुई । जहां कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान कुछ ऐसा हुआ की जया पैपराजी पर भड़क उठी । जाने-माने फोटोग्राफर विरल भयानी ने जया बच्चन का एक वीडियो शेयर किया है ।

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Jaya Bachchan Video