Shah Rukh Khan ने जवान का प्रीव्यू रिलीज करने से पहले सलमान खान को था दिखाया, रिएक्शन में ये बात आई सामने

नई दिल्ली, जेएनएन। Shah Rukh Khan Jawan Prevue: शाह रुख खान और सलमान खान फिल्म 'पठान' में एक साथ नजर आए थे। दोनों ने 28 वर्षों के बाद एक साथ काम किया था। दोनों इसके पहले करण-अर्जुन फिल्म में एक साथ नजर आए थे। हाल ही में, जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है। इस पर सलमान खान ने भी प्रतिक्रिया दी थी। अब शाह रुख खान ने इस पर मजेदार अंदाज में थैंक यू कहा है।

शाह रुख खान ने सोमवार को फिल्म जवान का प्रीव्यू लांच किया था। इसे काफी पसंद किया गया है और इसे अब तक मिलियंस में व्यूज मिल चुके हैं। यह एक्शन से भरपूर ट्रेलर है। इसमें शाह रुख खान को गंजा दिखाया गया है। सलमान खान ने भी शाह रुख खान के लुक की सराहना की है। उन्होंने प्रोमो शेयर करते हुए लिखा था,

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शाह रुख खान ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने ट्रेलर सलमान खान को पहले ही दिखा दिया था। इस बारे में बताते हुए शाह रुख खान कहते हैं,

शाह रुख खान की प्रतिक्रिया पर फैंस दिल खोलकर रिएक्शन दे रहे हैं। एक ने लिखा है, "सलमान और शाह रुख बॉलीवुड के राम और लक्ष्मण हैं।" वहीं, कई लोगों ने दिल और आग की इमोजी शेयर की है।

सलमान खान और शाह रुख खान जल्द टाइगर 3 में साथ काम करते नजर आएंगे। यह फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली है। इसके पहले, 7 सितंबर को जवान रिलीज हो रही है। सलमान खान और शाह रुख खान के बीच कभी लड़ाई हो गई थी लेकिन अब दोनों के बीच सबकुछ ठीक है। पठान फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा व्यापार किया है।

Pehle Bhai, issi liye aapko hi dikhaya tha!! Thanks for your wishes and booking the first ticket already. Love you. https://t.co/kSsGUZsj3g— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 12, 2023