Jawan: 'जवान' के सेट पर हुआ कुछ ऐसा, साउथ स्टार विजय सेतुपति को 'सर' कहने पर मजबूर हुए शाह रुख खान

Jawan Actor Shah Rukh Khan Thanked Co-Star Vijay Setupathi: शाह रुख खान की जवान टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। फिल्म का हाल में प्रीव्यू जारी किया गया था। तब से जवान लगातार खबरों में बनी हुई है। वहीं, अब शाह रुख खान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि किंग खान चर्चा बटोर रहे हैं।

जवान के प्रीव्यू को लोगों की तरह से काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली है। सोशल मीडिया पर प्रीव्यू रिलीज होते ही ट्रेंड करने लगा। यहां तक बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने भी जवान के प्रीव्यू की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि वो शाह रुख खान की इस फिल्म को देखने जरूर जाएंगे।

सलमान खान के अलावा साउथ सुपर स्टार विजय सेतुपति ने भी जवान के प्रीव्यू की तारीफ की। विजय सेतुपति ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर जवान का प्रीव्यू शेयर करते हुए तमिल लिखते हुए फैंस को रिलीज की जानकारी दी।

विजय सेतुपति के इस पोस्ट पर शाह रुख खान ने रिएक्ट किया और उनका शुक्रिया अदा किया। किंग खान ने विजय के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा, "सर आपके साथ काम करना सम्मान की बात है। मुझे सेट पर थोड़ी बहुत तमिल सिखाने और टेस्टी खाना खिलाने के लिए शुक्रिया। आपको ढेर सारा प्यार नानबा। जवान को लेकर शाह रुख खान का ये पोस्ट खूब वायरल हुआ। यहां तक कि कुछ घंटों के अंदर ही पोस्ट को मिलियन्स में व्यूज मिल गए।"

Sir an honour to work with you. Thanks for teaching me a bit of Tamil on the sets & the delicious food u got. Love u Nanba! https://t.co/b346h1zjrt— Shah Rukh Khan (@iamsrk) July 11, 2023