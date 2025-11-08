Language
    JFF 2025: 13 नवंबर से मुंबई में शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल, 'महारानी' के साथ ये सितारे लगाएंगे चार चांद

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:11 PM (IST)

    Jagran Film Festival 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल अब अपने आखिरी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। 13 नवंबर से मुंबई में ग्रैंड फेस्टिवल का आयोजन होगा, जहां पर हुमा कुरैशी से लेकर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख सहित कई सितारे मौजूद रहकर फैंस को काफी कुछ सिखाने वाले हैं। क्या कुछ होगा मुंबई में खास, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    मुंबई में इतनी तारीख से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत/ फोटो- Jagran Photo

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जागरण फिल्म फेस्टिवल दुनियाभर के सबसे लोकप्रिय इवेंट्स में से एक हैं। सिनेमा की दुनिया में नाम बनाने की चाह रखने वाले हर शख्स के लिए ये फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें न सिर्फ यहां को अपने फेवरेट सितारों से मिलने का मौका मिलता है, बल्कि यहां पर उन्हें उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है।

    8 राज्यों के साथ 14 शहरों को कवर करने वाला जागरण फिल्म फेस्टिवल अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। मुंबई में कब से ये फिल्म फेस्टिवल शुरू होगा और कौन-कौन से सितारे इसमें शामिल होकर ऑडियंस से अपने संघर्ष से सफलता की कहानी शेयर करेंगे, यहां पर पढ़ें हर डिटेल:

    मुंबई में JFF में खास मेहमान बनकर आएंगे ये सितारे

    जागरण फिल्म फेस्टिवल का आगाज मुंबई में 13 नवंबर होगा। चार दिनों तक मुंबई में इस फेस्टिवल की धूम देखने को मिलेगी, जहां बड़े-बड़े सितारे इस इवेंट में शामिल होकर और मंच पर आकर ऑडियंस से ढेर सारी बातचीत करेंगे। 13 नवंबर को जहां 'परदेस ' के निर्देशक सुभाष घई अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो वहीं साढ़े तीन बजे नसीरुद्दीन शाह, सबा आजाद, गीतांजली कुलकर्णी, नमित दास और रूमाना मोला भी अपना अनुभव फैंस के साथ बांटेंगे।

    JFF MUMBAI 2025 (1)

    इसके अलावा 14 नवंबर को 'तन्वी द ग्रेट' के डायरेक्टर अनुपम घेर और शुभांगी दत्त का 12 बजे सेशन होगा, वहीं विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा भी इस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। मुकेश छाबड़ा का कास्टिंग सेशन होगा, जहां ऑडियंस को काफी कुछ सीखने का एक्सपीरियंस मिलेगा।

    15 और 16 की शाम भी खाली नहीं जाएगी, क्योंकि 'महारानी सीजन 4' की 'रानी भारती उर्फ हुमा कुरैशी जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर हर उस आउटसाइडर के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, जो बाहर से आकर इंडस्ट्री में उनकी तरह आने का सपना देखता है। इसके अलावा नंदिनी श्रीकेंट का भी कास्टिंग सेशन होगा। इसके अलावा सौरभ सचदेव, अनीस बज्मी का सेशन 16 नवंबर को होगा।

    bis

    इन फिल्मों की फिल्म फेस्टिवल में होगा बिजनेस

    मुंबई में जागरण फिल्म फेस्टिवल की ओपनिंग रूमाना मोला की फिल्म 'मिनिमम' से होगा। इसके अलावा जो फिल्में 4 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल्स में दिखाई जाएंगी, उनमें सुमी, अगर मगर किंतु लेकिन परंतु, मिकी स्काई हाई बर्थडे/ द व्हाट अबाउट मी बर्थडे, द एनचांटेड टी पार्टी/अनहैप्पी कैंपर्स, हीरोज क्लीन अप/डिनो डक, तन्वी द ग्रेट, धनक, जस्सी वेड्स जस्सी के साथ जागरण फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग हुई।

    JFF MUMBAI 2025 (2)

    जागरण फिल्म फेस्टिवल की टैग लाइन 'गुड सिनेमा फॉर एवरीवन' है, ऐसे में इस बार 18 साल के नीचे के बच्चों के लिए भी मॉर्निंग सेक्शन में एक स्लॉट रखा है। जहां उन्हें शॉर्ट्स से लेकर फीचर, एनिमेशन और कई बेहतरीन फिल्में दिखाई जाती हैं।

