    JFF 2025: गोरखपुर में होगी जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम, पंचायत के 'प्रहलाद चा' से लेकर ये सितारे जमाएंगे रंग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 05:26 PM (IST)

    Jagran Film Festival: जागरण फिल्म फेस्टिवल का कारवां लगातार चल रहा है। मेरठ के बाद अब इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल का अगला डेस्टिनेशन गोरखपुर है, जहां पंचायत एक्टर फैजल मलिक से लेकर रणवीर शौरी जैसे सितारे अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाएंगे और सिनेप्रेमियों के साथ अपना अनुभव शेयर करते हुए दिखाई देंगे। 

    गोरखपुर में इस तारीख से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल/ फोटो- Jagran Photo

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। JFF 2025: जागरण फिल्म फेस्टिवल की धूम एक के बाद एक शहर में देखने को मिल रही है। 14 शहरों और 8 राज्यों को कवर करने वाले इस फेस्टिवल का अगला डेस्टिनेशन अब गोरखपुर है। देशभर में लोकप्रिय ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, बल्कि सिनेमा लवर्स के लिए एक बड़ी प्रेरणा है।

    गोरखपुर में किन फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी और कौन-कौन से सितारे मंच पर आकर अपना अनुभव शेयर करेंगे, नीचे पढ़ें इवेंट से जुड़ी हर डिटेल:

    गोरखपुर में कब से शुरू होगा जागरण फिल्म फेस्टिवल? 

    गोरखपुर में जागरण फिल्म फेस्टिवल 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा, जहां परेश रावल की फिल्म 'द ताज स्टोरी' से ओपनिंग होगी, जिसका निर्देशन तुषार अमरीश गोएल ने किया है। फिल्म की कहानी विष्णु दास नाम के एक लड़के की है, जो एक लोकल गाइड होता है और ताजमहल स्मारक के पीछे के सच्चे इतिहास को जानने के लिए इच्छुक होता है।

    द ताज स्टोरी के अलावा गोरखपुर में आयोजित जागरण फिल्म फेस्टिवल में 'अगर मगर अप्पू #एलिफेंट लाइफ मैटर' और लक्ष्मण उतेकर के निर्दशन में बनी विक्की कौशल की फिल्म छावा भी देख सकेंगे। इस फिल्म फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म रूद्र शक्ति के होगी, जिसका निर्देशन निशांत चंद्र शेखर ने किया है।

    ये सितारे लगाएंगे फेस्टिवल में चार चांद

    इस फिल्म फेस्टिवल में जहां दर्शकों को एक से बढ़कर एक फिल्म देखने का मौका मिलेगा, तो वहीं उन्हें अपने फेवरेट सितारों से रूबरू होने और उनकी जर्नी को जानने का अवसर भी उन्हें प्रदान होगा। 31 अक्टूबर को गोरखपुर में आयोजित इस इवेंट में पंचायत में 'प्रहलाद चा' का किरदार निभाने वाले फैजल मलिक खास मेहमान बनकर ऑडियंस के साथ आउटसाइडर से लेकर फिल्मों और सीरीज में काम करने का अनुभव शेयर करेंगे। 

    वहीं रणवीर शौरी और हर्ष वर्धन देओ भी जागरण फिल्म फेस्टिवल में चार चांद लगाएंगे। ये फिल्म फेस्टिवल अन्य सभी इवेंट से इसलिए भी अलग है, क्योंकि इस बार इसकी टैग लाइन ''गुड सिनेमा फॉर एव्रीवन' है। जहां पहले इस इवेंट में केवल 18 वर्षीय ऊपर के बच्चों के लिए स्क्रीनिंग होती थी, तो वहीं इस बार बच्चों के लिए भी एक सेशन इस फेस्टिवल में आयोजित किया गया है।

