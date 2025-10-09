Language
    'आवेज दरबार के नाच से...', Gauahar Khan के ससुर के अटपटे बयान पर भड़के यूजर्स, नगमा को भी दी नसीहत

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 01:53 PM (IST)

    गौहर खान के ससुर के एक विवादास्पद बयान पर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। यह मामला आवेज दरबार के एक नाच से संबंधित है, जिस पर की गई टिप्पणी के कारण यूजर्स ने गौहर खान के ससुर को खूब खरी-खोटी सुनाई। लोगों ने इस बयान को अनुचित बताते हुए उन्हें माफी मांगने की सलाह दी है।

    गौहर खान के ससुर पर भड़के यूजर्स / फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। म्यूजिक कंपोजर इस्माइल दरबार ने हाल ही में अपनी बहू गौहर खान के प्रोफेशन को लेकर ऐसी बात कही, जिससे यूजर्स का दिमाग भन्ना गया। उनका बीते दिनों एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ, जिसमें जैद दरबार के पिता ने खुलकर कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि शादी के बाद गौहर खान काम करें।

    इतना ही नहीं, इस्माइल दरबार ने ये भी बताया कि वह पुराने ख्यालों के हैं और किसी भी तरह से उन्हें गुस्सा न आए, इस कारण वह गौहर खान की स्क्रीन पर फिल्में और शोज देखने से बचते हैं। जैद की पत्नी बनकर दरबार खानदान में आई गौहर खान के खिलाफ उनके ससुर इस्माइल दरबार की ये मिसोजनिस्ट टिप्पणी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वह न सिर्फ उन्हें, बल्कि उनके दोनों बेटों को भी ट्रोल कर रहे हैं।

    यूजर्स बोले तुम्हारा बेटा जॉबलेस है

    गौहर खान के समर्थन में सामने आए यूजर्स ने इस्माइल दरबार की टिप्पणी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक यूजर ने लिखा, "तो क्या आपका घर अब जैद के अनफनी TikTok वीडियो से चलेगा"। दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर गौहर नहीं, तो आपकी फैमिली में कमाएगा कौन, क्योंकि वही आपके परिवार में सबसे फेमस है"।

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "आवेज दरबार के नाच से जो पैसा मिलता है, वह आपको अच्छा लगता है। आगबबूला होते हुए फैन ने लिखा, "जैद जो उसका पति है, उसे किसने ये परमिशन दी है कि है कि वह उसे बताएगा कि काम करना है या नहीं? क्या उन्होंने उन्हें बचपन में पाल पोसकर बड़ा किया है....नहीं, तो ये किसी के पास भी राइट्स नहीं है"।

    नगमा मिराजकर को दी यूजर्स ने ये सलाह

    गौहर खान की तरह नगमा मिराजकर की भी इंस्टाग्राम पर एक अच्छी-खास प्रशंसकों की लिस्ट है। गौहर खान जहां एक्ट्रेस हैं, तो वहीं आवेज की गर्लफ्रेंड इन्फ्लुएंसर हैं, जिन्हें इस्माइल दरबार के इस बयान के बाद फैंस शादी से पहले ही उन्हें भागने की सलाह दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "सच में नगमा, अगर तुम ये पढ़ रही हो, तो अभी ही भाग जाओ, क्योंकि आवेज को पहले से ही प्रॉब्लम है, ऊपर से उसकी फैमिली भी ऐसी है"।

    एक अन्य यूजर ने कहा, "बिग बॉस ने इस पूरे परिवार का बुरा समय ला दिया है"। आपको बता दें कि विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में इस्माइल दरबार ने कहा था कि वह एक पिछड़े परिवार से आते हैं। टीवी पर अभी भी अगर कोई सेंसुअस सीन आता है, तो वह वहां से चले जाते हैं और ये उनके घर में आज भी होता है। गौहर हमारे परिवार का हिस्सा है और उनकी इज्जत हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं नहीं जैद उन्हें काम करने के लिए रोक सकते हैं"।

