Ishita Dutta Shaadh Celebration: इशिता दत्ता की हुई 'शाध' सेरेमनी, एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर दिखाई एक झलक

Ishita Dutta Shaadh Celebration इशिता दत्ता (Ishita Dutta) जल्द ही मां बनने वाली हैं। हाल ही में एक्ट्रेस की गोद भराई हुई थी जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। वहीं अब इशिता का शाध सेलिब्रेशन हुआ है जिसका एक वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया है। इस फंक्शन में उनके पेरेंट्स के साथ-साथ उनके सास-ससुर पति वत्सल सेठ और दोस्त भी नजर आए।

Ishita Dutta Shaadh Ceremony Photo Credit Instagram

HighLights जल्द मां बनने वाली हैं इशिता दत्ता मां बनने से पहले इशिता दत्ता का हुआ 'शाध सेलिब्रेशन' ये एक बंगाली गोद भराई जैसी रस्म होती है

