Ishita Dutta ने डिलीवरी से पहले कराया ग्लैमरस मैटरनिटी शूट, स्लिट ड्रेस में अदाएं देख लोग बोले- 'गॉर्जियस मॉम'

नई दिल्ली, जेएनएन। Ishita Dutta Maternity Shoot Photos: 'दृश्यम' में अजय देवगन (Ajay Devgn) की बेटी का किरदार निभा चुकीं एक्ट्रेस इशिता दत्ता (Ishita Dutta) जल्द ही मां बनने वाली हैं। उनकी डिलीवरी को बस कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले एक्ट्रेस ने अपना मैटरनिटी शूट करवाया है। सोशल मीडिया पर अपनी सक्रियता बरकरार रखने वाली इशिता ने जब से प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है, वह लगातार अपनी खूबसूरत जर्नी की झलक फैंस को दिखाती रहती हैं। हाल ही में, एक्ट्रेस ने मैटरनिटी शूट करवाया है। इशिता दत्ता ने कराया ग्लैमरस शूट इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से मैटरनिटी शूट की कई तस्वीरें शेयर की हैं। फोटोज में 'टू बी मॉम' इशिता बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट कलर का स्लिट गाउन पहना है। कर्ली हेयर और बोल्ड आईज ने उनके ओवरऑल लुक में चार-चांद लगा दिए। एक्ट्रेस ने शूट में अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया और उनके चेहरे पर प्रेग्नेंसी ग्लो उन्हें ग्रेसफुल बना रहा था। Ishita Dutta Photo- Instagram इशिता दत्ता की इन तस्वीरों को उनके चाहने वाले बहुत पसंद कर रहे हैं। किसी ने उन्हें 'गॉर्जियस मॉम' कहा तो वहीं कई लोग उन्हें 'स्टनिंग', 'ग्लैमरस' और 'क्लासी' बता रहे हैं। इशिता की ये तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं। Ishita Dutta Photo- Instagram कब मां बनेंगी इशिता दत्ता? इशिता दत्ता की जल्द ही डिलीवरी होने वाली है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है। एक्ट्रेस ने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए दिखाया है कि वह डिलीवरी के लिए बैग पैक कर रही हैं। वह बारीकी से अपने बच्चे के वेलकम की तैयारियां कर रही हैं। Ishita Dutta Photo- Instagram छोटे पर्द की मशहूर अभिनेत्री रह चुकीं इशिता ने 'टार्जन' एक्टर वत्सल सेठ (Vatsal Sheth) से 2017 में की थी। उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी। दोनों साथ में टीवी शो 'रिश्तों का सौदागर- बाजीगर' में भी काम कर चुके हैं। इशिता दत्ता 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' के अलावा 'फिरंगी', 'सेटर्स' और 'ब्लैंक' जैसी फिल्मों में भी काम किया है। वह 'बिग बॉस', 'बेपनाह प्यार', 'नच बलिये', 'एक घर बनाऊंगा' जैसे सीरियल्स का हिस्सा रहीं।

