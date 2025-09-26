International Emmys 2025: प्राउड मोमेंट! दिलजीत दोसांझ हुए एमी के लिए नॉमिनेट, अमर सिंह चमकीला का डबल धमाल

24 नवंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ चुकी है। एक बार फिर से भारत के लिए गौरव का पल है क्योंकि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर अमर सिंह चमकीला को इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि दो अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विश्वभर के सबसे लोकप्रिय अवॉर्ड्स में से एक इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स (International Emmy Awards) की नॉमिनेशन लिस्ट आउट हो चुकी है। ऑस्कर में होमबाउंड के बाद एक बार फिर से इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट हैं। इस बार दिलजीत दोसांझ ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम रोशन किया है।

दिलजीत दोसांझ को उनकी बीते साल नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए हॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड में अमर सिंह चमकीला को सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।

इन स्टार्स के साथ एमी के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ दिलजीत दोसांझ को 'चमकीला' के लिए उस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें डेविड मिशेल, ओरिओल प्ला और डिएगो वास्केज के नाम भी शामिल हैं। अमर सिंह चमकीला एक्टर को 'परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर' की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।