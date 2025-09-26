International Emmys 2025: प्राउड मोमेंट! दिलजीत दोसांझ हुए एमी के लिए नॉमिनेट, अमर सिंह चमकीला का डबल धमाल
24 नवंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ चुकी है। एक बार फिर से भारत के लिए गौरव का पल है क्योंकि दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा स्टारर अमर सिंह चमकीला को इस प्रतिष्ठित अवॉर्ड्स में एक नहीं बल्कि दो अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिले हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विश्वभर के सबसे लोकप्रिय अवॉर्ड्स में से एक इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स (International Emmy Awards) की नॉमिनेशन लिस्ट आउट हो चुकी है। ऑस्कर में होमबाउंड के बाद एक बार फिर से इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट हैं। इस बार दिलजीत दोसांझ ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का नाम रोशन किया है।
दिलजीत दोसांझ को उनकी बीते साल नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज हुई फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के लिए हॉलीवुड स्टार्स के साथ अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नॉमिनेट किया गया है। इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड में अमर सिंह चमकीला को सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो अलग-अलग कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है।
इन स्टार्स के साथ एमी के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ
दिलजीत दोसांझ को 'चमकीला' के लिए उस कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जिसमें डेविड मिशेल, ओरिओल प्ला और डिएगो वास्केज के नाम भी शामिल हैं। अमर सिंह चमकीला एक्टर को 'परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर' की कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है।
यह भी पढ़ें- Emmy 2025: 77वें एमी अवॉर्ड में Palestine के समर्थन में उतरे सितारे, इन हस्तियों ने गाजा में हमलों का किया विरोध
दिलजीत दोसांझ ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम स्टोरी पर इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 की नॉमिनेशन लिस्ट शेयर करते हुए 'अमर सिंह चमकीला' के डायरेक्टर इम्तियाज अली का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा 'ये सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है'। सोने पर सुहागा ये है कि दिलजीत दोसांझ को उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो नॉमिनेशन मिला ही, लेकिन इसी के साथ फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी सीरीज की कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है।
डायरेक्टर इम्तियाज अली ने जताई खुशी
दिलजीत दोसांझ के अलावा डायरेक्टर इम्तियाज अली ने भी एनडीटीवी से खास बातचीत में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा,
"इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में चमकीला को दो नॉमिनेशन मिले हैं, ये गुड न्यूज हमारे तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे मुबारकबाद देने के लिए बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है। मैं चमकीला की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा, पंजाब के लोगों को भी, जिन्होंने फिल्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। मैं दिलजीत दोसांझ को दोगुनी बधाई देता हूं"।
53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 का आयोजन 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में होगा, जहां पर विनर की पूरी लिस्ट की घोषणा की जाएगी। इससे पहले भी 2020 में दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज और 2021 में वीर दास को उनकी कॉमेडी सीरीज 'वीरदास: फॉर इंडिया' के लिए एमी अवॉर्ड मिल चुका है। अमर सिंह चमकीला बीते साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। दिलजीत के साथ मूवी में परिणीति चोपड़ा ने मुख्य भूमिका निभाई थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।