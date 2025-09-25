Sardaar ji 3 के विवाद पर खुला दिलजीत दोसांझ का मुंह, इंडिया-पाकिस्तान के मैच को लेकर मारा ताना
27 जून 2025 को रिलीज हुई फिल्म सरदार जी-3 में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की मौजूदगी को लेकर दिलजीत दोसांझ को काफी घेरा गया था। उन पर तरह-तरह के आरोप लगे थे जिस पर पहली बार दिलजीत ने खुलकर बात की है और साथ ही इंडिया-पाकिस्तान के मैच के बारे में भी कहा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए पहलगाम हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ काफी गुस्सा था। 26 मासूमों की जान के बदले में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पीओके में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के 9 आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इस घटना से पूरे बॉलीवुड में भी गुस्सा था।
पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरह से भारत में बैन कर दिया गया था और साथ ही उनकी फिल्मों को भी बैन किया गया था। इस घटना के बाद अबीर गुलाल इंडिया में रिलीज नहीं हुई। जब दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सरदार जी-3' में लोगों ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देखा तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ये फिल्म इंडिया में नहीं रिलीज की गई। अब फिल्म को लेकर हुए इस पूरे विवाद पर दिलजीत दोसांझ ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और साथ ही एशिया कप में भारत-पाक के मैच पर भी सवाल उठाया है।
सरदार जी 3 के विवाद पर बोले दिलजीत दोसांझ
हाल ही में मलेशिया में हुए अपने एक कॉन्सर्ट के दौरान दिलजीत दोसांझ ने सरदार जी 3 के विवाद पर खुलकर बात की। पंजाबी एक्टर ने खा, "वो मेरे देश दा झंडा है। जब मेरी फिल्म सरदार जी 3 फरवरी में शूट हुई थी, तब मैच भी खेले जा रहे थे"।
पहलगाम अटैक में मारे गए मासूमों को श्रद्धांजलि देते हुए दिलजीत दोसांझ ने आगे कहा, "मेरी फिल्म पूरी होने के बाद, पहलगाम में वह आतंकी हमला हुआ। तब भी और आज भी हम यही दुआ करते हैं कि आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बस डिफरेंस यही है कि मेरी फिल्म अटैक के पहले शूट हुई थी और मैच अटैक के बाद खेले जा रहे हैं"।
पंजाबी कभी देश के खिलाफ नहीं जा सकते
दिलजीत दोसांझ ने उस समय को भी याद किया जब सरदार जी 3 में हानिया आमिर को कास्ट करने के बाद उन पर देशद्रोही जैसे कई सवाल उठाए गए थे। अब उनका जवाब देते हुए दिलजीत ने कहा, "नेशनल मीडिया ने मुझे एंटी नेशनल दिखाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन पंजाबी और सिख कम्यूनिटी कभी भी अपने देश के खिलाफ नहीं जा सकते"।
दिलजीत ने मलेशिया टूर में अपना दुख व्यक्त करते हुए ये भी कहा कि उस वक्त भी उनके पास सभी सवालों के जवाब थे, जो उनके अंदर थे, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने अपनी ऑडियंस को कहा, "अगर आपको कोई कुछ भी कहता है, तो उसका जहर अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा था"।
