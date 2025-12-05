70s में फ्लॉप, 90s में सुपरहिट..., भारत का पहला रॉक बैंड, बॉलीवुड के कल्ट सॉन्ग से दुनियाभर में छोड़ी छाप
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीटल्स, ब्लैक पिंक और बीटीएस जैसे रॉक बैंड के गाने तो आपने सुना ही होगा। इन रॉक बैंड्स का क्रेज भारत में भी कम नहीं है। जब भी कोई बैंड भारत में टूर पर आता है तो उन्हें सुनने वालों के लिए भीड़ लग जाती है। मगर शायद ही आपको मालूम होगा कि भारत का पहला रॉक बैंड कौन सा था। आज इस बैंड के गाने बहुत पॉपुलर हैं।
70 के दौर में भारत का पहला रॉक बैंड बनाया गया था। जब बैंड शुरू हुआ था तो लगा नहीं था कि यह कमर्शियली इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि इसे बंद करना पड़ेगा। मगर 90 के दशक में फिर से बैंड शुरू हुआ और इसे इतनी जबरदस्त सफलता मिली कि इसका एक गाना बॉलीवुड फिल्म में भी सुनने को मिलता है।
कब बना था भारत का पहला रॉक बैंड?
यह बैंड है 1974 के आखिर में बना मोहीनर घोड़ागुली जिसका मतलब होता है मोहिन के घोड़े। इस म्यूजिक बैंड की शुरुआत सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट गौतम चटोपाध्याय (Gautam Chattopadhyay) ने किया था। उन्होंने तापस दास, अब्राहम मजूमदार, प्रदीप चटर्जी, रंजन घोषाल, बिश्वनाथ बिशु चट्टोपाध्याय, तपेश बंदोपाध्याय के साथ मिलकर कोलकाता में मोहीनर घोरागुली नाम से रॉक बैंड शुरू किया था।
बैंड की खासियत इसके दिल को छू जाने वाले गाने थे जो जैज, बाउली, बंगाली फोक से मिलकर बने थे। उनके गाने की यूनीकनेस के चलते ही उनके म्यूजिक को बाउली जैज नाम दिया गया था।
क्यों 70 के दशक में पॉपुलर नहीं हुआ रॉक बैंड?
जब गौतम ने बैंड शुरू हुआ था, तब उन्होंने कई गाने गाए। मगर बदकिस्मती से उस वक्त उनका बैंड नहीं चला। उन्हें कमर्शियली सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से बैंड बंद हो गया। भले ही यह रॉक बैंड बंद हो गया हो, लेकिन गौतम का जुनून खत्म नहीं हुआ था।
बॉलीवुड में बैंड की अमिट छाप
सालों बाद 90 के दशक में गौतम ने फिर से अपने गानों को रीमिक्स कर फिर से बैंड शुरू किया और इस नए दौर में मोहीनर घोड़ागुली बैंड का जादू चल गया। गली-गली में इस बैंड के गाने बजने लगे। मोहीनर घोड़ागुली ने 1999 तक कुल चार एल्बम रिलीज किए जो सुपरहिट हुए। बैंड का एक गाना 'पृथिबी ता नाकी' को 2006 की सुपरहिट फिल्म गैंगस्टर के लिए रीमेक किया गया था जो 'भीगी भीगी' गाने के साथ चार्टबस्टर बन गया।
