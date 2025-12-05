70s में फ्लॉप, 90s में सुपरहिट..., भारत का पहला रॉक बैंड, बॉलीवुड के कल्ट सॉन्ग से दुनियाभर में छोड़ी छाप

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीटल्स, ब्लैक पिंक और बीटीएस जैसे रॉक बैंड के गाने तो आपने सुना ही होगा। इन रॉक बैंड्स का क्रेज भारत में भी कम नहीं है। जब भी कोई बैंड भारत में टूर पर आता है तो उन्हें सुनने वालों के लिए भीड़ लग जाती है। मगर शायद ही आपको मालूम होगा कि भारत का पहला रॉक बैंड कौन सा था। आज इस बैंड के गाने बहुत पॉपुलर हैं।

70 के दौर में भारत का पहला रॉक बैंड बनाया गया था। जब बैंड शुरू हुआ था तो लगा नहीं था कि यह कमर्शियली इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि इसे बंद करना पड़ेगा। मगर 90 के दशक में फिर से बैंड शुरू हुआ और इसे इतनी जबरदस्त सफलता मिली कि इसका एक गाना बॉलीवुड फिल्म में भी सुनने को मिलता है।

कब बना था भारत का पहला रॉक बैंड? यह बैंड है 1974 के आखिर में बना मोहीनर घोड़ागुली जिसका मतलब होता है मोहिन के घोड़े। इस म्यूजिक बैंड की शुरुआत सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट गौतम चटोपाध्याय (Gautam Chattopadhyay) ने किया था। उन्होंने तापस दास, अब्राहम मजूमदार, प्रदीप चटर्जी, रंजन घोषाल, बिश्वनाथ बिशु चट्टोपाध्याय, तपेश बंदोपाध्याय के साथ मिलकर कोलकाता में मोहीनर घोरागुली नाम से रॉक बैंड शुरू किया था।