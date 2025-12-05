Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    70s में फ्लॉप, 90s में सुपरहिट..., भारत का पहला रॉक बैंड, बॉलीवुड के कल्ट सॉन्ग से दुनियाभर में छोड़ी छाप

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:28 PM (IST)

    आज रॉक बैंड का काफी चलन है। भारत से लेकर US-यूके तक कई रॉक बैंड हैं जिनकी दुनियाभर में तगड़ी फैन-फॉलोइंग है। मगर क्या आपको पता है कि भारत का पहला रॉक ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस रॉक बैंड ने बॉलीवुड में छोड़ी छाप। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बीटल्स, ब्लैक पिंक और बीटीएस जैसे रॉक बैंड के गाने तो आपने सुना ही होगा। इन रॉक बैंड्स का क्रेज भारत में भी कम नहीं है। जब भी कोई बैंड भारत में टूर पर आता है तो उन्हें सुनने वालों के लिए भीड़ लग जाती है। मगर शायद ही आपको मालूम होगा कि भारत का पहला रॉक बैंड कौन सा था। आज इस बैंड के गाने बहुत पॉपुलर हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    70 के दौर में भारत का पहला रॉक बैंड बनाया गया था। जब बैंड शुरू हुआ था तो लगा नहीं था कि यह कमर्शियली इतनी बड़ी फ्लॉप होगी कि इसे बंद करना पड़ेगा। मगर 90 के दशक में फिर से बैंड शुरू हुआ और इसे इतनी जबरदस्त सफलता मिली कि इसका एक गाना बॉलीवुड फिल्म में भी सुनने को मिलता है।

    कब बना था भारत का पहला रॉक बैंड?

    यह बैंड है 1974 के आखिर में बना मोहीनर घोड़ागुली जिसका मतलब होता है मोहिन के घोड़े। इस म्यूजिक बैंड की शुरुआत सिंगर, सॉन्ग राइटर और गिटारिस्ट गौतम चटोपाध्याय (Gautam Chattopadhyay) ने किया था। उन्होंने तापस दास, अब्राहम मजूमदार, प्रदीप चटर्जी, रंजन घोषाल, बिश्वनाथ बिशु चट्टोपाध्याय, तपेश बंदोपाध्याय के साथ मिलकर कोलकाता में मोहीनर घोरागुली नाम से रॉक बैंड शुरू किया था।

    यह भी पढ़ें- बर्थडे पर Jin ने डोनेट किए 57 लाख रुपये, जानिए इंडिया में क्यों है BTS की इतनी दीवानगी?

    First Rock Band

    बैंड की खासियत इसके दिल को छू जाने वाले गाने थे जो जैज, बाउली, बंगाली फोक से मिलकर बने थे। उनके गाने की यूनीकनेस के चलते ही उनके म्यूजिक को बाउली जैज नाम दिया गया था। 

    क्यों 70 के दशक में पॉपुलर नहीं हुआ रॉक बैंड?

    जब गौतम ने बैंड शुरू हुआ था, तब उन्होंने कई गाने गाए। मगर बदकिस्मती से उस वक्त उनका बैंड नहीं चला। उन्हें कमर्शियली सफलता नहीं मिली। इसकी वजह से बैंड बंद हो गया। भले ही यह रॉक बैंड बंद हो गया हो, लेकिन गौतम का जुनून खत्म नहीं हुआ था।

    बॉलीवुड में बैंड की अमिट छाप

    सालों बाद 90 के दशक में गौतम ने फिर से अपने गानों को रीमिक्स कर फिर से बैंड शुरू किया और इस नए दौर में मोहीनर घोड़ागुली बैंड का जादू चल गया। गली-गली में इस बैंड के गाने बजने लगे। मोहीनर घोड़ागुली ने 1999 तक कुल चार एल्बम रिलीज किए जो सुपरहिट हुए। बैंड का एक गाना 'पृथिबी ता नाकी' को 2006 की सुपरहिट फिल्म गैंगस्टर के लिए रीमेक किया गया था जो 'भीगी भीगी' गाने के साथ चार्टबस्टर बन गया। 

    यह भी पढ़ें- AI ने The Beatles को दिलाए Grammy Awards 2025 में दो नॉमिनेशन, सुर्खियों में बैंड