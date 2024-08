The Lord of the Rings 2 में हुई Hrithik Roshan की एंट्री? शो के निर्माता के हिंट से फैंस गदगद

The Lord of the Rings The Rings of Power Season 2 ओटीटी पर दस्तक देने के बाद से ही चर्चा में है। इस बीच सीरीज के निर्माता जेडी पायने (JD Payne) ने हाल ही में कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भारतीय फैंस भी गदगद हो गए हैं। निर्माता ने सीरीज में अभिनेता ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) के हिस्सा होने का हिंट दिया है।