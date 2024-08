The Lord of the Rings फेम Morfydd Clark को है भारतीय कपड़ों से प्यार, दूसरे सीजन के लिए सीखी तीरंदाजी

29 अगस्त को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) पर द लॉर्ड ऑफ रिंग्स द रिंग्स ऑफ पावर (The Lord of the Rings The Rings of Power) का सीजन 2 स्ट्रीम होने जा रहा है। सीरीज की लीड हीरोइन मोर्फेड क्लार्क (Morfydd Clark) ने बताया कि उन्हें भारतीय परिधानों और व्यंजनों को पसंद करती हैं। उन्होंने सीरीज के बारे में भी बात की है।