Dua Lipa Concert India: पांच साल बाद भारत में महफिल जमाने आ रहीं दुआ लीपा, जानें कब और कहां होगा कॉन्सर्ट

Zomato Feeding India Concert (ZFIC) is back! Headlining this year’s event is my favourite global pop icon, @DUALIPA , an inspiration to millions worldwide!

ZFIC is our endeavour to strengthen India's resolve to eradicate malnutrition and hunger in the country through community…

दुआ लीपा भारत में कॉन्सर्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, सिंगर ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वह इस जगह से बहुत प्यार करती हैं। उनकी हालिया ट्रिप बहुत शानदार थी। वह पिछले साल दिसंबर में राजस्थान घूमने आई थीं।

