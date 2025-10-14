ऐश्वर्या-अभिषेक के बाद अब Hrithik Roshan ने लिया बड़ा फैसला, एक्टर ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा
Hrithik Roshan: ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बाद ऋतिक रोशन ने भी बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रूख किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आजकल पर्सनैलिटी राइट्स बड़े सेलेब्स के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन गया है। काफी वक्त से कई सेलेब्स इसके खिलाफ आवाज उठाते नजर आए हैं। वहीं कुछ तो इसके लिए कानून का सहारा भी ले चुके हैं इन सेलेब्स में ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, करण जौहर, कुमार सानू जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
सितंबर में ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और करण जौहर जैसे बड़े सितारों ने अपने पर्सनैलेटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहीं हाल ही में सिंगर कुमार सानू ने भी अपने नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक समेत अपनी पर्सनैलिटी और प्रमोशनल राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब, ऋतिक रोशन ने भी अपनी चिंता व्यक्त की है और अपने पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रूख किया है।
यह भी पढ़ें- ऋतिक रोशन ने War 2 के लिए Jr NTR से दोगुनी ज्यादा वसूली फीस, मेकर्स का आधा खाता किया खाली?
ऋतिक रोशन ने दर्ज की याचिका
ऋतिक रोशन ने अपने प्रमोशनल राइट्स की सुरक्षा की मांग की है, जिसमें उनके नाम, तस्वीर, समानता और उनकी पर्सनैलिटी के अन्य पहलुओं की सुरक्षा शामिल है। अभिनेता द्वारा दायर मुकदमे में फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए गैरकानूनी कमर्शियल उपयोग और दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई कल दिल्ली उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा द्वारा किए जाने की उम्मीद है।उनकी सुनवाई कल होने की उम्मीद है।
अन्य अभिनेता जिन्होंने भी सुरक्षा की माँग की है
हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके पति अभिषेक बच्चन, फिल्म निर्माता करण जौहर, तेलुगु अभिनेता अक्किनेनी नागार्जुन, आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने भी अपने व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की थी।
पर्सनैलिटी राइट्स किसी भी व्यक्ति की तस्वीरों, वीडियो, आवाज, नाम, स्टाइल जैसी चीजों की बिना परमिशन के इस्तेमाल करने से बचने के लिए होते हैं। अब एआई ने इस मुश्किल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि मशहूर हस्तियां इसको लेकर ज्यादा सजग हो गई हैं और अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रही हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।