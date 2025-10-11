Kumar Sanu ने क्यों खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा?, बीते दिनों कुनिका की वजह से विवादों में घिरे थे सिंगर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिंगर कुमार सानू ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी पर्सनैलिटी और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसमें उनका नाम, आवाज, स्टाइल, सिंगिंगटेक्निक और अन्य आर्टिस्टिक चीजें शामिल हैं। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा 13 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई करेंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कुमार सानू ने दर्ज की याचिका कुमार सानू ने वकील शिखा सचदेवा और सना रईस खान के माध्यम से दायर अपनी याचिका में अदालत से कॉपीराइट अधिनियम के तहत उनके नैतिक और रचनात्मक अधिकारों की रक्षा करने का अनुरोध किया है। याचिका में उनके नाम, आवाज, गायन शैली और तकनीक, गायन व्यवस्था और गायन के तरीके, इमेज, तस्वीरों, समानता और हस्ताक्षर के बिना लाइसेंस और गैरकानूनी उपयोग की ओर इशारा किया गया है।