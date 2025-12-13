असलियत में कैसा दिखता है फिल्म 'Dhurandhar' का ल्यारी टाउन, कैसे बना माफियाओं का गढ़?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' के सिनेमाघरों में आते ही दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। मूवी के किरदारों के साथ पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके की भी चर्चा होने लगी। यह वो इलाका है जिसे 'कराची की मां' कहा जाता है। यह वही ल्यारी है जो 2000 के दशक में खूनी जंग का मैदान बना था। गैंगवार ने यहां सैकड़ों जिंदगियां लील ली थीं।

फिल्म का केंद्र है लयारी साढ़े तीन घंटे की इस जासूसी थ्रिलर फिल्म में कराची की जननी लयारी को आधार बनाया गया है। कहानी 1999 में अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे से शुरू होती है, फिर लयारी पहुंचती है और वहीं रहकर उन काले दिनों की गाथा बयां करती है। यहां ड्रग्स, रंगदारी और हथियारों के कारोबार का वर्चस्व था। अपराधियों के सिंडिकेट के कारण ल्यारी वास्तव में ‘नो-गो जोन’ बन गया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्क्रीन पर दिखने वाला यह 'पाकिस्तान' असल में पाकिस्तान है ही नहीं। यह सारा सीन भारत के ही एक गांव में फिल्माया गया। फिल्म में इसे रियल लुक देने की कोशिश की गई है।

अक्षय खन्ना ने निभाया है रहमान डकैत का रोल फिल्म में अक्षय खन्ना ने रहमान डकैत का रोल निभाया है और मूवी में उनकी एंट्री से लेकर किरदार और वायरल गाना खूब पॉपुलर हो रहा है। फिल्म में उनका एक डायलॉग है - "रहमान डकैत की मौत बड़ी कसाईनुमा होती है।" दिखाता है कि रहमान किस किस्म था और कितना क्रूर आदमी था।