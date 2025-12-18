अप्सरा दिखती है डायरेक्टर Priyadarshan की बेटी, साउथ में दे चुकी है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक फिल्ममेकिंग की धाक जमाने वाले निर्देशक प्रियदर्शन को भला कौन नहीं जानता है। हेरा फेरी, हंगामा और भूल भुलैया जैसी कई सफल कॉमेडी मूवी के जरिए प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई है। आज बात प्रियदर्शन की बेटी के बारे में की जाएगी, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है।

रियल लाइफ में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है और हद से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कौन सी अदाकारा है। प्रियदर्शन की ब्यूटीफुल बेटी कौन साल 1990 में निर्देशक प्रियदर्शन ने लिजी के साथ शादी रचाई। शादी के तीन साल बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम कल्याणी प्रियदर्शन रखा गया। अब तो आप जान गए होंगे कि यहां बात मलयालम सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कल्याणी प्रिदर्शन के बारे में की जा रही है। जी हां कल्याणी ही प्रिदर्शन की लाडली हैं और सिनेमा जगत में उन्होंने अपने पिता का नाम खूब रोशन किया है।

कल्याणी ने दी सबसे बड़ी मलयालम हिट इस साल कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर वन- चंद्रा को रिलीज किया गया, जिसमें वह लीड रोल में मौजूद रहीं। लोका कमर्शियल तौर पर सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करके दिखाया।