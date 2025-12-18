Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अप्सरा दिखती है डायरेक्टर Priyadarshan की बेटी, साउथ में दे चुकी है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:46 PM (IST)

    हेरा फेरी और हंगामा जैसी कई कल्ट क्लासिक कॉमेडी हिंदी फिल्में बनाने वाले निर्देशक प्रियदर्शन को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आपको इस बात की जानकारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौन है डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक फिल्ममेकिंग की धाक जमाने वाले निर्देशक प्रियदर्शन को भला कौन नहीं जानता है। हेरा फेरी, हंगामा और भूल भुलैया जैसी कई सफल कॉमेडी मूवी के जरिए प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई है। आज बात प्रियदर्शन की बेटी के बारे में की जाएगी, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रियल लाइफ में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है और हद से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कौन सी अदाकारा है। 

    प्रियदर्शन की ब्यूटीफुल बेटी कौन

    साल 1990 में निर्देशक प्रियदर्शन ने लिजी के साथ शादी रचाई। शादी के तीन साल बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम कल्याणी प्रियदर्शन रखा गया।

    priyadarshandaughter

    अब तो आप जान गए होंगे कि यहां बात मलयालम सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कल्याणी प्रिदर्शन के बारे में की जा रही है। जी हां कल्याणी ही प्रिदर्शन की लाडली हैं और सिनेमा जगत में उन्होंने अपने पिता का नाम खूब रोशन किया है। 

    kalyani

    यह भी पढ़ें- Lokah Collection: डेढ़ महीने में सुपरहीरो मूवी ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, बनी मलयालम की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर

    साल 2017 में आई तेलुगु सिनेमा की फिल्म हैलो के जरिए कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया और देखते ही देखते वह साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा बन गईं।

    kalyani3

    32 वर्षीय कल्याणी रियल लाइफ में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट हैं। उनकी बेबाक खूबसूरती को देखकर हर कोई उनका दीवाना बन सकता है। 

    kalyani4

    इतना ही नहीं अभिनेत्री कामुक अदाएं फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम करती हैं। ये फोटोज देखकर आप भी कल्याणी प्रियदर्शन के फैन हो जाएंगे। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी हॉट फोटोज आग की तरह वायरल होती रहता हैं। 

    कल्याणी ने दी सबसे बड़ी मलयालम हिट

    इस साल कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर वन- चंद्रा को रिलीज किया गया, जिसमें वह लीड रोल में मौजूद रहीं। लोका कमर्शियल तौर पर सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करके दिखाया।

    आलम ये रहा कि ये मूवी 2025 की मलयालम सिनेमा की तरफ से हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनी। वर्ल्डवाइड इसने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर इतिहास रचा है। बता दें कि आने वाले समय में कल्याणी प्रियदर्शन लोका चैप्टर 2 में अहम किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी। 

    यह भी पढ़ें- Jio Hotstar पर इस सुपरहीरो फिल्म ने आते ही जमाया कब्जा, टॉप 10 में कर रही ट्रेंड