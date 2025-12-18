अप्सरा दिखती है डायरेक्टर Priyadarshan की बेटी, साउथ में दे चुकी है सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सिनेमा से लेकर हिंदी सिनेमा तक फिल्ममेकिंग की धाक जमाने वाले निर्देशक प्रियदर्शन को भला कौन नहीं जानता है। हेरा फेरी, हंगामा और भूल भुलैया जैसी कई सफल कॉमेडी मूवी के जरिए प्रियदर्शन ने बॉलीवुड में अपनी धाक जमाई है। आज बात प्रियदर्शन की बेटी के बारे में की जाएगी, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में सक्सेसफुल एक्ट्रेस के तौर पर जानी जाती है।
रियल लाइफ में वह किसी अप्सरा से कम नहीं लगती है और हद से ज्यादा खूबसूरत है। ऐसे में आइए जानते हैं कि डायरेक्टर प्रियदर्शन की बेटी कौन सी अदाकारा है।
प्रियदर्शन की ब्यूटीफुल बेटी कौन
साल 1990 में निर्देशक प्रियदर्शन ने लिजी के साथ शादी रचाई। शादी के तीन साल बाद इनके घर पर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम कल्याणी प्रियदर्शन रखा गया।
अब तो आप जान गए होंगे कि यहां बात मलयालम सिनेमा की लेडी सुपरस्टार कल्याणी प्रिदर्शन के बारे में की जा रही है। जी हां कल्याणी ही प्रिदर्शन की लाडली हैं और सिनेमा जगत में उन्होंने अपने पिता का नाम खूब रोशन किया है।
साल 2017 में आई तेलुगु सिनेमा की फिल्म हैलो के जरिए कल्याणी प्रियदर्शन ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया और देखते ही देखते वह साउथ सिनेमा की लोकप्रिय अदाकारा बन गईं।
32 वर्षीय कल्याणी रियल लाइफ में कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल और हॉट हैं। उनकी बेबाक खूबसूरती को देखकर हर कोई उनका दीवाना बन सकता है।
इतना ही नहीं अभिनेत्री कामुक अदाएं फैंस के दिलों पर बिजलियां गिराने का काम करती हैं। ये फोटोज देखकर आप भी कल्याणी प्रियदर्शन के फैन हो जाएंगे। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी उनकी हॉट फोटोज आग की तरह वायरल होती रहता हैं।
कल्याणी ने दी सबसे बड़ी मलयालम हिट
इस साल कल्याणी प्रियदर्शन की सुपरहीरो फिल्म लोका चैप्टर वन- चंद्रा को रिलीज किया गया, जिसमें वह लीड रोल में मौजूद रहीं। लोका कमर्शियल तौर पर सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर बंपर कलेक्शन करके दिखाया।
आलम ये रहा कि ये मूवी 2025 की मलयालम सिनेमा की तरफ से हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनी। वर्ल्डवाइड इसने 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर इतिहास रचा है। बता दें कि आने वाले समय में कल्याणी प्रियदर्शन लोका चैप्टर 2 में अहम किरदार निभाती हुई दिखाई देंगी।
