    'इतना एटीट्यूड किस बात...' यूजर्स ने Hema Malini को किया ट्रोल, फैन के साथ किया अजीब बर्ताव

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    हेमा मालिनी एक अभिनेत्री के साथ-साथ एक भाजपा सांसद होने की वजह से अक्सर कई सार्वजनिक इवेंट्स में दिखाई देती हैं। एक्ट्रेस की इन कल्चरल इवेंट्स पर मौजूदगी फैंस को काफी आकर्षित करती है। हालांकि हर मौकों पर ऐसा नहीं होता कि वो आपको खुशी-खुशी ट्रीट करें। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

    हेमा मालिनी ने फोटो खिंचवाने से किया इनकार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे का त्योहार पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस बीच नवरात्रि के खास मौके पर कई जगह गरबा और डांडिया का भी आयोजन किया गया। एक इवेंट में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद रहीं।

    कैमरे को देखकर बनाया मुंह

    उत्तर प्रदेश में एक नवरात्रि कार्यक्रम के दौरान एक फैन के साथ उनका वीडीयो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है लेकिन विवादों के कारण। इस वीडियो क्लिप में वह एक तस्वीर के लिए मुस्कुराने से इनकार करती दिखाई दे रही हैं। इंटरनेट पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। कई लोगों ने उन्हें घमंडी कहा, जबकि अन्य ने उनकी निजता के अधिकार का बचाव किया।

    हेमा मालिनी को ट्रोल कर रहे फैंस

    इस वीडियो को एक फैन ने शेयर किया है जोकि एक आम इंसान की तरह अपने पास मौजूद एक सेलेब्रिटी को देखकर उसके पास फोटो खिंचवाने जाती है। हेमा मालिनी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई थीं। एक फैन उनके आगे कैमरा ले जाकर सेल्फी के लिए आग्रह करती है लेकिन एक्ट्रेस एक नजर उधर देखकर मुंह फेर लेती हैं। अब उनके फैंस ये रवैया देखकर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।

    फैंस बोले- आना नहीं चाहिए था

    एक यूजर ने कमेंट किया,"हेमा मालिनी को अगर फैंस के साथ तस्वीरें खिंचवाने में इतनी दिक्कत होती है, फिर वे सार्वजनिक निमंत्रण क्यों स्वीकार करती हैं?" एक अन्य ने लिखा, "इतना एटीट्यूड क्यों?" एक तीसरे ने उनकी तुलना एक अन्य अभिनेता से करते हुए कहा, "वह जया बच्चन की कॉपी हैं।" एक और कमेंट में लिखा था, "बेवजह का इगो। अगर उन्हें ऐसा ही व्यवहार करना था, तो जाने का क्या मतलब था?"

    वहीं,कई सोशल मीडिया यूजर्स उनके बचाव में उतरे। एक ने लिखा, "तस्वीर या वीडियो लेने से पहले अनुमति मांगें वरना ऐसे ही जवाब मिलता है।"

