'मां को बदबू आती...' Hema Malini से मिलने के बाद वेजिटेरियन बन जाते हैं Dharmendra, ईशा देओल ने किया खुलासा
ईशा देओल (Esha Deol) एक की मां हेमा मालिन साउथ इंडियन हैं जबकि पिता धर्मेंद्र पंजाबी हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बचपन से इडली सांभर और डोसा खाया है और अब उनकी बेटियां भी इसे पसंद करती हैं।ईशा ने बताया कि उनकी मां के लिए धर्मेंद्र भी वेजिटेरियन बन गए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ईशा देओल एक मल्टी-कल्चरल फैमिली में पली-बढ़ी हैं। उनकी मां हेमा मालिनी साउथ इंडियन हैं जबकि धर्मेंद्र पंजाबी हैं। उनकी खान-पान संबंधी पसंद भी इसी से प्रभावित है। अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि वह दक्षिण भारतीय भोजन सहित स्वस्थ और संतुलित आहार का आनंद लेते हुए बड़ी हुई हैं।
सप्ताह में तीन बार बनता है साउथ इंडियन
ईशा ने बताया कि उनकी बेटियां राध्या और मिराया भी यही कर रही हैं। ईशा ने कहा, "मैं बचपन से ही दक्षिण भारतीय खाना खाकर बड़ी हुई हूं। मेरा मुख्य आहार इडली, सांभर और चटनी के साथ डोसा है। मुझे दही चावल खाना भी बहुत पसंद है। अब मेरी बेटियां भी इसे पसंद करती हैं। वे हमारे रसोइए से हफ़्ते में कम से कम तीन बार इडली, सांभर और चटनी बनाने को कहती हैं।"
मां को बहुत पसंद करते हैं पिता
ईशा ने अपने पिता धर्मेंद्र के बारे में भी एक मज़ेदार किस्सा सुनाया। एक्ट्रेस ने बताया कि धर्मेंद्र नॉन वेजिटेरियन हैं जबकि उनकी मां प्योर वेजिटेरियन हैं। इस तरह मांसाहारी होने के बावजूद वह हेमा मालिनी की शाकाहारी जीवनशैली का सम्मान करते हैं और जब भी उनके आस-पास होते हैं, तो उसी पर टिके रहते हैं। उन्होंने कहा, "मेरे पिताजी मेरी मां की पसंद का बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए जब भी वह उनके साथ होते हैं, शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करते हैं।"
इन फिल्मों में आ चुकी हैं नजर
ट्रिप्स या आउटडोर शूटिंग के दौरान, वह हेमा मालिनी को परेशान करने वाली गंध से बचने के लिए दूसरे कमरे में मांस खाते हैं क्योंकि मां को नॉन वेज की स्मेल बहुत खराब लगती है। ईशा ने हाल ही में अजय देवगन के साथ वेब सीरीज रुद्र: द एज ऑफ़ डार्कनेस और सुनील शेट्टी के साथ हंटर: टूटेगा नहीं, तोड़ेगा में काम किया है। विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित, "तुमको मेरी कसम" से उनकी बड़े पर्दे पर वापसी का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। यह फिल्म इंदिरा आईवीएफ के संस्थापक डॉ. अजय मुर्डिया की कहानी है और इसमें इश्वाक सिंह भी मुख्य भूमिका में हैं।
