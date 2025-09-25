'मां को बदबू आती...' Hema Malini से मिलने के बाद वेजिटेरियन बन जाते हैं Dharmendra, ईशा देओल ने किया खुलासा

ईशा देओल (Esha Deol) एक की मां हेमा मालिन साउथ इंडियन हैं जबकि पिता धर्मेंद्र पंजाबी हैं। एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें बचपन से इडली सांभर और डोसा खाया है और अब उनकी बेटियां भी इसे पसंद करती हैं।ईशा ने बताया कि उनकी मां के लिए धर्मेंद्र भी वेजिटेरियन बन गए।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ईशा देओल एक मल्टी-कल्चरल फैमिली में पली-बढ़ी हैं। उनकी मां हेमा मालिनी साउथ इंडियन हैं जबकि धर्मेंद्र पंजाबी हैं। उनकी खान-पान संबंधी पसंद भी इसी से प्रभावित है। अपने हाल ही के एक इंटरव्यू में ईशा ने बताया कि वह दक्षिण भारतीय भोजन सहित स्वस्थ और संतुलित आहार का आनंद लेते हुए बड़ी हुई हैं।

सप्ताह में तीन बार बनता है साउथ इंडियन ईशा ने बताया कि उनकी बेटियां राध्या और मिराया भी यही कर रही हैं। ईशा ने कहा, "मैं बचपन से ही दक्षिण भारतीय खाना खाकर बड़ी हुई हूं। मेरा मुख्य आहार इडली, सांभर और चटनी के साथ डोसा है। मुझे दही चावल खाना भी बहुत पसंद है। अब मेरी बेटियां भी इसे पसंद करती हैं। वे हमारे रसोइए से हफ़्ते में कम से कम तीन बार इडली, सांभर और चटनी बनाने को कहती हैं।"