Indiana Jones 5: क्यों 80 साल के Harrison Ford ने फिल्म में की वापसी? 'इंडियाना जोन्स 6' पर भी दिया बड़ा अपडेट

नई दिल्ली, जेएनएन। Harrison Ford On Indiana Jones 5: हॉलीवुड की सबसे लम्बी चलने वाली फ्रेंचाइजी फिल्मों में से एक 'इंडियाना जोन्स' की 15 साल बाद सिनेमाघरों में वापसी हो रही है। फिल्म में एक बार फिर हैरिसन फोर्ड (Harrison Ford) ‘इंडियाना जोन्स’ के किरदार में नजर आएंगे। अब हैरिसन ने खुलासा किया कि आखिर उन्होंने 15 साल बाद फिल्म में काम करने का फैसला क्यों किया?

इन दिनों हैरिसन अपनी फिल्म 'इंडियाना जोन्स और डायल ऑफ डेस्टिनी' (Indiana Jones and the Dial of Destiny) का प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में, निर्देशक जेम्स मैंगोल्ड, फोएबे वालर-ब्रिज और मैड्स मिकेलसेन के साथ हैरिसन फोर्ड ने अपनी फिल्म के बारे में बात की। उन्होंने फिल्म में वापसी की वजह बताई है।

क्यों हैरिसन फोर्ड ने की इंडियाना जोन्स में वापसी?

हैरिसन ने बताया कि वह आखिर तक इस फिल्म का हिस्सा रहना चाहते थे। साथ ही उन्हें 'इंडियाना जोन्स 5' की स्क्रिप्ट काफी पसंद आई। उन्होंने कहा-

"जिम और उनके सह-लेखक इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लेकर आए, जिसने मुझे ये फिल्म के लिए प्रोत्साहित किया। स्क्रिप्ट पढ़कर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था। इसलिए मुझे उनकी कहानी का एक और अध्याय बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसके लिए महत्वाकांक्षी था।"

क्या इंडियाना जोन्स 6 में दिखेंगे हैरिसन फोर्ड?

'इंडियाना जोन्स 5' में लोग हैरिसन फोर्ड को देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हैं और लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या 'इंडियाना जोन्स 6' भी आएगी? क्या हैरिसन फिर से इंडियाना जोन्स बनेंगे? हाल ही में, एक स्टेटमेंट जारी करते हुए 80 साल के हैरिसन जोन्स ने खुलासा किया है कि वह इस फ्रेंचाइजी की छठी फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। उन्होंने कहा-

"अब बस। अब मैं आपके लिए दोबारा नहीं गिरूंगा। मुझे उन लोगों की याद आएगी, जिनके साथ मैंने फिल्म में काम किया है, लेकिन मैं इंडी को मिस नहीं करूंगा, क्योंकि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। मुझे अच्छा महसूस हुआ। मुझे लगा कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है, जिसके दर्शक हकदार थे।"

कब रिलीज होगी इंडियाना जोन्स 5?

अमेरिकन फिल्म 'इंडियाना जोन्स 5' 29 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसी साल 'कान फिल्म फेस्टिवल' में इसका प्रीमियर भी हुआ था। कहा जा रहा है कि 'इंडियाना जोन्स 6' के बनने के कम चांसेस हैं।