इस वजह से Hansika Motwani को कपड़े देने से इनकार कर देते थे डिजाइनर्स, बोलीं- 'अब वे खुद आते हैं'

नई दिल्ली, जेएनएन। Hansika Motwani On Being Rejected By Designers: 'कोई मिल गया' फेम एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी (Hansika Motwani) ने इंडियन सिनेमा में शानदार काम किया है, खासकर साउथ इंडस्ट्री में। हालांकि, करियर के शुरुआती दौर में एक्ट्रेस ने काफी स्ट्रगल देखा। एक वक्त ऐसा भी था, जब डिजाइनर्स उन्हें अपने कपड़े देने से मना कर देते थे। हाल ही में, एक्ट्रेस ने उस दौर को याद किया है।

हंसिका मोटवानी ने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में खुलासा किया है कि कुछ साल पहले तक बड़े-बड़े डिजाइनर्स उन्हें अपने कपड़े देने से मना कर देते थे, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर साउथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन अब वही डिजाइनर्स उन्हें अपने कपड़े देने के लिए बेताब हैं।

Hansika Motwani/Instagram

हंसिका मोटवानी को क्यों कपड़े नहीं देते थे डिजाइनर्स?

हंसिका मोटवानी ने गल्ट डॉट कॉम के साथ बातचीत में बताया कि अब जब डिजाइनर्स उन्हें अपने कपड़े देने के लिए आते हैं तो वह उन्हें मना नहीं करती हैं। बकौल एक्ट्रेस-

"कई डिजाइनर्स थे, जो कहते थे, 'ओह, तुम साउथ एक्ट्रेस हो, हम आपको कपड़े नहीं देना चाहते हैं।' लेकिन आज, वे खुद आते हैं और पूछते हैं, 'ओह आपका इवेंट है, आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च है, आप हमारे कपड़े क्यों नहीं पहनती हैं?' मैं उन्हें प्यार से हां कह देती हूं, क्योंकि उनमें और मुझमें एक डिफ्रेंस है, राइट?"

हंसिका मोटवानी के करियर के साथ बदले डिजाइनर्स के सुर!

हंसिका मोटवानी को भले ही लोग कुछ भी कहें, लेकिन वह खुद को इंडियन एक्ट्रेस मानती हैं। उन्होंने कहा-

"मुझे पता था कि वे वापस आएंगे और मैं बहुत मेहनत करूंगी। जब वही लोग वापस आए तो मैंने कहा, 'अब आप मुझे स्टाइल करना चाहते हैं, मुझे ड्रेस देना चाहते हैं, सही है'। कुछ शब्द मुझे डिस्क्राइब नहीं करते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि मैं एक इंडियन एक्ट्रेस हूं। मैं हिंदी सिनेमा में काम करती हूं। अब वे लाइनें धुंधली हो रही हैं। अब मुझे एक्टिंग करते हुए काफी समय हो गया है और मुझे हमेशा कहा जाता है कि मैं इंडियन एक्ट्रेस हूं।"

बता दें कि, हंसिका ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कई हिंदी फिल्म और टीवी शोज में काम किया है। वह 'सिंघम 2' (तमिल), 'बोगन', 'आंबाला', 'अरनमनै' जैसी साउथ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। हंसिका ने पिछले साल दिसंबर में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सोहेल कथूरिया से शादी कर ली थी।