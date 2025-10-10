Haal: बीफ बिरयानी वाले सीन की वजह से मुसीबत में फंसी Shane Nigam की फिल्म, मेकर्स ने खटखटाया केरल हाई कोर्ट का दरवाजा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेन निगम की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हाल' मुश्किलों में पड़ गई है। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म में 15 बदलावों के सुझाव दिए गए, जिसमें फिल्म के किरदारों द्वारा बीफ बिरयानी खाने वाला एक सीन भी शामिल है।

बीफ बिरयानी खाने वाले सीन पर मचा बवाल सीबीएफसी द्वारा फिल्म के प्रमाणन में देरी के कारण फिल्म हाल की रिलीज संकट में है। फिल्म के पीआरओ अनुसार, सीबीएफसी ने निर्माताओं से 15 सीन को हटाने को कहा है। जिनमें बीफ बिरयानी खाने वाले सीन शामिल हैं। हालांकि फिल्म के पीआरओ के अनुसार मेकर्स ने फिल्म में बीफ बिरयानी खाने की बात से इनकार किया है और इसे सीबीएफसी द्वारा इस सीन के बारे में महज एक अनुमान बताया है। अगर फिल्म सुझाए गए बदलावों का पालन करती है, तो उसे सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है।