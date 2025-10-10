Language
    Haal: बीफ बिरयानी वाले सीन की वजह से मुसीबत में फंसी Shane Nigam की फिल्म, मेकर्स ने खटखटाया केरल हाई कोर्ट का दरवाजा

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    Shane Nigam की फिल्म Haal के मेकर्स को केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा क्योंकि सेंसर बोर्ड ने कुछ सींस की वजह से फिल्म को सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। सीबीएफसी ने फिल्म के 15 सीन हटाने को कहा है जिसमें बीफ बिरयानी खाने वाला सीन भी शामिल है।

    शेन निगम की फिल्म फंसी मुसीबत में


    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शेन निगम की अपकमिंग रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'हाल' मुश्किलों में पड़ गई है। सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) द्वारा फिल्म में 15 बदलावों के सुझाव दिए गए, जिसमें फिल्म के किरदारों द्वारा बीफ बिरयानी खाने वाला एक सीन भी शामिल है।

    बीफ बिरयानी खाने वाले सीन पर मचा बवाल

    सीबीएफसी द्वारा फिल्म के प्रमाणन में देरी के कारण फिल्म हाल की रिलीज संकट में है। फिल्म के पीआरओ अनुसार, सीबीएफसी ने निर्माताओं से 15 सीन को हटाने को कहा है। जिनमें बीफ बिरयानी खाने वाले सीन शामिल हैं। हालांकि फिल्म के पीआरओ के अनुसार मेकर्स ने फिल्म में बीफ बिरयानी खाने की बात से इनकार किया है और इसे सीबीएफसी द्वारा इस सीन के बारे में महज एक अनुमान बताया है। अगर फिल्म सुझाए गए बदलावों का पालन करती है, तो उसे सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है।

    मेकर्स ने खटखटाया केरल हाई कोर्ट का दरवाजा

    मेकर्स ने सेंसर बोर्ड के फैसले के खिलाफ केरल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शेन निगम की हाल का निर्देशन वीरा ने किया है और इसे निषाद के. कोया ने लिखा है। शेन निगम के अलावा, इस फिल्म में साक्षी वैद्य और जॉनी एंटनी भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। इससे पहले, निर्माताओं ने अभिनेता की दूसरी फिल्म बाल्टी से टकराव से बचने के लिए फिल्म की रिलीज की तारीख टाल दी थी।

    यह फिल्म आज रिलीज होने वाली थी। शेन निगम अभिनीत दोनों बड़े बजट की फिल्में लगभग एक ही समय पर रिलीज होने वाली थीं। हालांकि हाल को शुरू में सितंबर में रिलीज करने की योजना थी, सेंसरशिप प्रोसेस में देरी और बाल्टी की रिलीज के कारण, एक नई रिलीज डेट निकाली गई।

