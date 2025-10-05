Guru Dutt को ब्लॉकबस्टर देने वाला ये डायरेक्टर एक फ्लॉप फिल्म के चलते हो गया था कंगाल, बेचना पड़ा बंगला-फर्नीचर

हिंदी सिनेमा में चुनिंदा डायरेक्टर ही ऐसे रहे जिन्होंने अपनी फिल्मों से अमिट छाप छोड़ी। एक ऐसे ही निर्देशक 40 50 और 60 के दशक में भी थे जिन्होंने एक से बढ़कर एक क्लासिक मूवीज बनाई। मगर एक फ्लॉप होने के बाद वह इस कदर कर्ज में डूबे कि घर तक बेचना पड़ गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे कई अनकहे किस्से दबे हैं, जो बताते हैं कि फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे कितना जोखिम छिपा है। एक फिल्म को बनाने में सिर्फ कलाकारों का योगदान नहीं होता है, कैमरे के पीछे डायरेक्टर-प्रोड्यूसर सब कुछ दांव पर लगाकर किसी फिल्म का निर्माण या निर्देशन करते हैं। कब एक दांव उल्टा पड़े और सक्सेस अर्श से फर्श पर पहुंचा दे, कोई नहीं जानता है। हिंदी सिनेमा के एक दिग्गज निर्देशक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिनेमा को कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों से नवाजने वाले एक डायरेक्टर की जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि पाली हिल के महंगे बंगले में रहने वाले इस डायरेक्टर को अपना फर्नीचर तक भी बेचना पड़ गया था। यह निर्देशक थे एम सादिक (M Sadiq)। गुरु दत्त को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'चौदहवीं का चांद' (Chaudhvin Ka Chand) देने वाले एम सादिक को कभी अपना बंगला और फर्नीचर तक बेचना पड़ गया था।

फ्लॉप फिल्म के चलते डूब गए थे पैसे हाल ही में, महेश भट्ट ने अपनी बेटी पूजा भट्ट के साथ बातचीत में एम सादिक के उस बुरे फेज को याद किया है। उन्होंने बताया, "हम यूनियन पार्क में रह रहे थे, जो इमरान (हाशमी) और उनकी दादी का घर था। ठीक सामने एम सादिक का घर था, जो दो मंजिला बंगला था। एक सुबह पाली हिल के इस शांत इलाके काफी चहल-पहल थी। वहां कौन-कौन रहता था, इसकी जानकारी थी। एम सादिक एक कुर्सी पर बहुत उदास होकर बैठे थे और उनके घर का सारा फर्नीचर बगीचे में ले जाया जा रहा था। उसे नीलाम करने के लिए ले जाया जा रहा था और उनका घर इसलिए बेचा जा रहा था क्योंकि उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उन्हें बहुत सारा पैसा गंवाना पड़ा था। उन पर बाजार का कर्ज था और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई थी।"