न दिलबर, न राउडी बेबी, Youtube पर सबसे ज्यादा देखा गया है ये गाना, हर किसी को है मुंह जुबानी याद
बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर भजन हो, अगर किसी गाने की सफलता का पैमाना तय करना है, तो वह उसके व्यूज से किया जाता है। दिलबर से लेकर राउडी बेबी जैसे गाने को Youtube पर सबसे ज्यादा व्यूज कमाने वाले कहे गए हैं, लेकिन इन सभी बॉलीवुड गानों को व्यूज के मामले में सिर्फ एक गीत ने पिछले 14 साल से पीछे छोड़ा हुआ है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गानों की सफलता का अंदाजा यूट्यूब पर उनके व्यूज के अनुसार तय होता है। कई बार फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन उनके गाने ट्रेंडिंग बन जाते हैं। नोरा फतेही का 'दिलबर-दिलबर' हो, या सामंथा रुथ प्रभु का ऊहं अंटवा, इन गानों के व्यूज मिलियंस में नहीं, बल्कि बिलियंस में हैं।
अगर आप सोच रहे हैं कि Youtube पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग गानों में धनुष और साईं का 'राउडी बेबी' या फिर 'दिलबर' या लॉग लाची है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी से ऊपर एक ऐसा गीत है, जो 14 साल से यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है और यूट्यूब पर नंबर 1 बना हुआ है। कौन सा है वह गीत, चलिए आपको बताते हैं:
मन को सुकून देता है ये गीत
जिस गाने की हम बात कर रहे हैं, उसने व्यूज के मामले में तो सभी को पीछे छोड़ा ही है, लेकिन इसी के साथ ये एक ऐसा गीत है, जो मन को सुकून देता है और डर खत्म करता है। ये गीत हनुमान चालीसा है, जिसे व्यूज के मामले में न तो आज तक न तो कोई बॉलीवुड गाना पीछे छोड़ पाया है और न ही साउथ का कोई मशहूर गाना।
लोगों ने Youtube पर गानों से ज्यादा 'हनुमान चालीसा' लगाकर देखा और सुना है। 14 साल से ट्रेंडिंग हनुमान चालीसा को आज तक Youtube पर 5,008,476,235 (5B) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं।
Video Credit- T-SERIES BHAKTI SAGAR
इस सिंगर की आवाज में 'हनुमान चालीसा' है ट्रेंडिंग
यूट्यूब पर वैसे तो 'हनुमान चालीसा' के कई वर्जन है, लेकिन जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और व्यूज के मामले में सबसे आगे है वह टी-सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का है। जिसे सिंगर हरिहरण ने गाया है और इसमें आर्टिस्ट गुलशन कुमार हैं। ललित सेन और चंदर ने इस गाने को कंपोज किया है। इस वीडियो को शंभू गोपाल ने डायरेक्ट किया है।
अगर आप अब तक ये 'हनुमान चालीसा' का ये वर्जन नहीं सुन पाए हैं, तो इसे आप टी-सीरीज के भक्ति चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। गुलशन कुमार की बात करें तो उन्होंने टी-सीरीज की शुरुआत बतौर म्यूजिक कंपनी की थी और खुद का 'सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज' नाम से ऑडियो कैसेट व्यवसाय शुरू किया था। उन्होंने अपनी संगीत की कंपनी की शुरुआत नोएडा से की थी, लेकिन जब उनके व्यवसाय में फायदा होने लगा, उसके बाद वह मुंबई सैटल हो गए।
